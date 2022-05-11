Жуткие сцены и гнетущая атмосфера: как снимали сериал «Алекс Лютый. Дело Шульца»

Телеканал НТВ представляет исторический детектив производства «Амедиа Продакшн» «Алекс Лютый. Дело Шульца» — 10 мая зрители смогут увидеть премьеру нового сезона. Сюжет захватывает с первых кадров: в 1975 году совершено жестокое преступление, в Ленинграде убита молодая девушка.

Одна из улик – хирургический пенал, на крышке которого выгравирована свастика. Ясно, что этот предмет относится к годам Великой Отечественной войны. Вести расследование предстоит Андрею Елисееву, подполковнику КГБ (его роль исполнил Антон Хабаров). Розыск военных преступников – его стихия: он занимается этим всю свою жизнь.

Режиссер Леонид Белозорович считает, что Елисеев сильно отличается от героя первого сезона, полковника Сухарева (Сергей Пускепалис).

— Это молодой человек с совершенно другим жизненным опытом, он более энергичный, динамичный, более собранный и логичный, у него иная психология, он по-другому ведет следствие, ведь поисками нацистских преступников в Советском Союзе занималось конкретно КГБ, и Елисеев занимается именно своим делом.

Он абсолютный профи — жесткий, логический, цельный, прекрасно знает историю, сходу выдает нужную информацию, но при этом мы наделили его и вполне человеческими качествами, чтобы он был живым человеком с юмором, ироничностью, иногда даже мягкостью и вызывал симпатию, а не просто жестким следаком.

Антон Хабаров, по его словам, всегда интересовался историей, много читал именно о выслеживании военных преступников, так что сюжет ему близок, знаком и интересен. На вопрос о мотивации его героя актер ответил:

— Знаете, сколько нацистских преступников избежали наказания после войны? Тысячи! У Елисеева есть очень сильная личная мотивация, объясняющая, почему он выбирает смыслом всей жизни поиск нацистских преступников, но о ней зритель узнает, посмотрев фильм. А что касается семьи, для таких людей, как Елисеев, она всегда на втором месте.

Антон Хабаров подчеркнул, что к созданию тяжелой гнетущей атмосферы создатели сериала подошли со всей ответственностью:

— Что касается жутких сцен: у нас в фильме будут страшные, леденящие кровь сцены, даже я, человек с крепкими нервами, иногда с трудом мог смотреть на результаты работы наших высоко профессиональных гримеров – настолько натурально они выглядели

Таинственного убийцу Елисеев вычисляет вместе с коллегами – майором Верой Гришиной (Екатерина Олькина) и сотрудником прокуратуры Мезенцевым (Станислав Стрелков). Совместные усилия приносят результаты: скоро они выходят на след жестокого хирурга-убийцы Германа Шульца. Во время войны он служил в пересыльном лагере «Пески-2» и проводил опыты над заключенными. На исходе войны Шульц бесследно исчез – как и весь персонал лагеря.

Между тем, в Ленинграде продолжаются убийства, и на первый взгляд кажется, что их совершает один и тот же человек. Но вот незадача: все-таки есть значительные различия, так что у Елисеева остаются сомнения. Как раз в это время следователи выясняют, что в СИЗО находится Алекс Лютый – его обвиняют в нацистских преступлениях. Вполне вероятно, что Лютый был когда-то знаком с Германом Шульцем…

Как призналась актриса Екатерина Олькина, она постаралась придать своей героине, майору Вере Гришиной, женственные черты, чтобы сгладить ее «служебную» сухость:

— Я наделила свою героиню и женской участливостью, каждую жертву она воспринимает, как свое родное дитя, не может к происходящему оставаться безучастной, для нее это очень личная история. В одной из самых важных для меня сцен эта женщина, строгий и сухой профессионал, очень четкий в своем деле человек, вдруг впадает в панику! И в этом моменте как раз и проявляется ее человеческое отношение к тому, что она делает.

Создатели сериала подчеркивают: как и в первом сезоне, все события, показанные в сериале, основаны на реальных событиях. У каждого персонажа есть реальный прототип, и даже концлагерь «Пески» существовал в действительности: его создали немцы под Псковом в 1941 году, и его страшная работа продолжалась два года.

Основные локации снимались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кадры же военного времени и преступных медицинских опытов над людьми снимали в Кронштадтской крепости, где удалось создать поразительно гнетущую атмосферу: этому способствовал старинный военный форт «Риф». Эмоциональное состояние, которое вызывает эта локация, лучше всего определяет одно слово: «Хоррор!»

Напомним, первый сезон исторического детектива зрители канала НТВ увидели в годовщину начала войны – 22 июня 2020 года. Сериал назвали лучшей премьерой года, он получил награду Международного фестиваля военного кино им. Ю. Озерова и вышел в финал премии «ТЭФИ – Летопись Победы». Новые повороты сюжета – еще более захватывающи, охота за нацистским преступником Шульцем дело нелегкое, но команда Андрея Елисеева не собирается сдаваться. Не пропустите премьеру – она состоится 10 мая в 19.35 на канале НТВ.

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