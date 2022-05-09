«Я не хотел, чтобы возникало ощущение фальши»: как снимали фильм «Через прицел»

Режиссер военной драмы на канале «Россия» Сергей Коротаев рассказал Teleprogramma.pro, с какими сложностями столкнулся при съемках фильма и как искал лица из прошлого.

9 мая на телеканале «Россия» – премьера четырехсерийной военной драмы «Через прицел». Это история «взросления» 20-летних девушек, которые с винтовками в руках, проходят тяжелый путь от «птенцов» до «бойцов. По словам режиссера Сергея Коротаева, его фильм о том, как люди пытаются остаться «живыми» внутри, когда война не оставляет практически никакого шанса на спасение.

Действие картины происходит в 1943 году. По сюжету опытный стрелок, капитан Брошин (Павел Баршак) после тяжелого ранения получает от командования необычное задание – обучать снайперскому делу молодых курсанток. Тренировки проходят чрезвычайно жестко, порой даже жестоко. Но отправляясь на фронт, девушки готовы доказать своему командиру, что сделаны из дамасской стали.

Режиссер военной драмы «Через прицел» Сергей Коротаев рассказал Teleprogramma.pro о том, как проходило постижение снайперской науки, об «отце полка» и о том, как съемочной группе приходилось добывать черный дым.

«У сценария есть реальный итог»

— Сергей, расскажите, пожалуйста, как ваши актеры учились быть снайперами?

— Актрисы, играющие пять главных героинь, серьезно готовились к съемкам. Когда сценарий попал ко мне в руки, я понял, что, конечно, подготовка необходима. И попросил продюсеров найти снайпера – ветерана боевых действий, который бы занимался обучением наших девчонок военному делу.

Прежде всего они учились обращаться с винтовками: ходить с оружием, бегать, ползать, стрелять, выслеживать противника. Во всем этом есть своя специфика, уникальность, присущая только снайперам, например, во время боя бойцы таких подразделений в основном передвигаются лежа – по-пластунски. И на самом деле ползать с винтовками – это целая наука.

Нужно передвигаться аккуратно, чтобы в винтовку не попала грязь, вода, чтобы она была готова к стрельбе в любой момент, от этого зависит жизнь снайпера. Кстати, снайперские винтовки довольно тяжелые и габаритные для хрупких девчонок. Специфика человеческого глаза такова, что мы обращаем внимание на объекты, которые движутся очень быстро, и не замечаем тех, которые делают это медленно.

Поэтому снайпер передвигается крайне неторопливо – как хищник, который готовится к броску. Не важно, что перед тобой трава, грязь, перемешенная с остатками колючей проволоки или болото, которое ты должен преодолеть. Снимали мы в октябре и часто по ночам было довольно прохладно. Я рассказываю вам сейчас то, чем на практике занимались актеры перед и во время съемок. Спасибо инструкторам, которые занимались с актерами до и которые были на самой площадке во время съемочного процесса.

— В основу сценария легли реальные события или же это фантазии сценаристов?

— Это художественный вымысел. Но такие истории происходили неоднократно. Действия наших героев становятся одной из причин крупной наступательной операции, которая действительно проводилась советской армией в 1943 году.

— Как вы сказали, это история взросления…

— Да. Перед отправкой на фронт девчонки примерно месяц-полтора проводят в подготовке, после чего их сразу же бросают в пекло. За это время они становятся семьей. Мы узнаем истории героинь, мотивы, почему они находятся на фронте.

Кто-то мстит за любимого, кто-то бежит от пережитого горя и несчастий, а капитан Брошин, который тренирует девушек и которого они сначала воспринимают как пьяницу и тунеядца, никогда не бывавшего на войне, на самом деле оказывается героем. Главная героиня Шура влюбляется в него, постепенно, шаг за шагом. Герой Павла Баршака, наоборот, бежит от любви и постепенно, мы узнаем почему – узнаем его трагическую историю.

— Герои картины, друг для друга, являются своего рода «точильными камнями». За эти несколько месяцев они формируют друг друга как личности: помогают бороться со страхами, учатся ценить и любить и в финале истории это уже совсем другие люди.

— Как Сергей Пускепалис ладил с молодежью?

— Замечательно. Сергей Пускепалис играет руководителя женской снайперской школы. Сергей – прекрасный артист и очень обаятельный и энергичный человек, наш вдохновитель, наш «отец полка».

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Филиппе Рейнхардте. Этот швейцарский актер ведь часто играет иностранцев в нашем кино.

-Филипп играет главного антагониста — немецкого снайпера-асса Венглера. Он военная легенда, на счету которого десятки убитых советских снайперов. Год назад, Венглер в снайперской дуэли тяжело ранил Брошина и убил его родного брата. Герой Павла Баршака одержим местью, это чувство становится его слабостью – «ахиллесовой пятой».

«Съемочная группа ходила черная, как смоль»

— С какими сложностями вы столкнулись на съемках фильма?

— Снимать военные действия сложно — это вызов. Напомню, мы снимали в октябре, когда было холодно. Съемки часто проходили по ночам. И актеры лежали в грязи, в каких-то лужах, часами замерзали на холодной земле, в инее. А съемочная группа также много времени проводила на холодном ветру, в поле. Кроме того, нам был нужен черный дым, а это штука, не сама приятная для здоровья. Для этого сжигаются автомобильные покрышки, специальные дымовые шашки, неудивительно, что съемочная группа ходила черная, как смоль.

Операторы, осветители, звукорежиссеры часто находились в эпицентре событий: на безопасном, но довольно близком расстоянии от взрывов и перестрелок. Но это все окупается, когда ты видишь результат и понимаешь, что все было не зря. Мы стремились сделать так, чтобы зритель хотя бы чуть-чуть мог представить себе, что чувствовали наши деды и прадеды, в каких тяжелых условиях они воевали. Спасибо актерам и группе, вы настоящие герои своего дела!

— Один из первых дней съемок начался с постановки финального боя. Его мы снимали четыре дня на склонах довольно внушительного оврага. Это было наше своеобразное боевое крещение — сражение с обстоятельствами: в один день шел дождь, почти снег, в другой ярко светило солнце, в третий – дул сильный ветер. В кино же все события, которые мы снимали четыре дня происходят за считанные минуты, поэтому приходилось бороться не только с постановочной сложностью, но еще и с погодой.

— Съемки проходили в Москве, Подмосковье и в Подольске, где снималось женское снайперское училище. Часть съемок была в интерьерах, сохранившие эпоху до наших дней, часть в декорациях, которые строились отдельно.

— Насколько для вас было сложно найти лица того времени? Ведь наши современники все-таки выглядят по-другому…

— Я искал такие лица, для меня это было важно. И мне кажется, что мы справились с этой задачей. Актеры, которые у нас снимались, они… словно из того времени. Ведь, кроме лица, нужно же еще иметь внутреннюю конституцию, которая бы работала на правду, а не вредила ей.

Актеры проходили долгий кастинг, возникало много споров. На пробах артисты надевали военную форму, брали в руки оружие… В общем, прилаживали персонажей к истории.

— Эта тема ведь личная для вас. Насколько я знаю, ваши дедушка и бабушка пережили блокаду Ленинграда, а прадед являлся казачьим командиром. Что родные рассказывали вам о войне?

— Рассказывали очень мало. Это частый случай, когда прошедшие войну, практически ничего о ней не рассказывают. Но я помню, что это были достойные, порядочные люди, люди своего слова, дела, с внутренним стержнем и с непоколебимой волей. Я старался сделать прививку этих качеств нашим персонажам. Говорил актерам, какие фильмы посмотреть и на работу каких артистов обратить внимание.

Мы читали сценарий – это когда режиссер собирается с актерами и разбирает сценарий (застольный период) на «Мосфильме». Это очень важный и необходимый период в создании картины. Когда ты можешь соединить текст и живых людей, и они начинают влиять друг на друга. В этот период могут родиться идеи и проявиться нюансы, которыми можно дополнить картину.

— Что самое главное вы хотели сказать посредством своего фильма сейчас?

— — Мне кажется, что кроме попытки осознать происходящее, что война – это страшно, наши девчонки пытаются выжить и сохранить себя внутри, не перегореть и не сгореть.

Вернувшись с линии фронта они играют на аккордеоне, делают платья из простыней, танцуют, делятся воспоминаниями, влюбляются и ищут ответную любовь, то есть, живут на «полную катушку», поскольку не знают, что случится с ними завтра. Потому что война выжигает все – и снаружи, и внутри человека. Мне кажется, что все это очень важно.

Смотрите военную драму «Через прицел» 9 мая в 17. 05!

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