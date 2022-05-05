«Я выполнила свою квоту»: Ким Кэттролл подтвердила, что не появится в «И просто так»

65-летняя актриса любит свою Саманту, но не желает возвращаться к этому персонажу.

Окей, продолжение «Секса в большом городе» вышло без Саманты, все уже смирились. Но что сама актриса Ким Кэттролл, ушедшая со скандалом из проекта, думает о новом сериале «И просто так»?

В новом интервью 65-летняя артистка рассказала, что ее никто не предупреждал о готовящемся продолжении. Она, как и остальные зрители, узнала о нем из новостей в конце 2020 года. Новый сериал она даже не смотрела.

«Великая мудрость состоит в том, чтобы знать, когда нужно остановиться, — цитирует актрису издание Variety. — Я также не хотела ставить под угрозу то, чем для меня было это шоу. Мой дальнейший путь казался ясным».

Ким добавила, что она «все еще чувствует присутствие Саманты» и благодарна фанатам, скучающим по ее персонажу.

Но у Кэттролл есть новые роли: в сериале «Как я встретила вашего папу», перезагрузке «Близких друзей» и в комедийной полнометражке About My Father с Робертом Де Ниро.

«Я никого не бросала, — продолжает говорить актриса о Саманте. — Можете ли вы представить себе возвращение к работе, которую вы делали 25 лет назад? И эта работа не стала легче, стало сложнее в том смысле, как ты собираешься двигаться дальше с этими персонажами. Все должно расти, иначе оно умрет. Когда сериал закончился, я подумала, что это умно. И мы не будем повторяться». «Я не хочу больше быть голой, — говорит Ким о постельных сценах. Э Мне 65. Я в отличной форме. Но мне просто неинтересно. Я чувствую, что выполнила свою квоту в этом деле — и без тренера по интимной близости». «Я хотела бы сделать свой собственный ситком, — также призналась Кэттролл. — Я думаю, это было бы очень весело для публики — играть женщину моего возраста. У меня есть очень конкретное представление о том, чем я хочу заниматься».

В конце интервью актриса еще раз подтвердила, что не вернется к своей культовой роли в «И просто так».

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