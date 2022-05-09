Звезда «Диверсанта» Светлана Кацигаджиева: «Одна из сюжетных интриг в фильме будет убита»

На Первом канале в День Победы выйдет полюбившаяся многим военная драма «Диверсант». С момента выхода первой части прошло уже 16 лет, и в этот раз поклонников ждет совершенно новая история и новые задания знакомых героев — оборона Севастополя, битва за Крым.

Кстати, в сериале присутствует персонаж актера Владислава Галкина, который умер еще в 2010 году. И с помощью специальной технологии, киношники «оживили» актера. Причем его появление будет на целых 8 минут!

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актрисой Светланой Кацигаджиевой, сыгравшей в фильме главную роль.

— Светлана, вы дебютируете в новой части эпохального «Диверсанта». Известно, что события фильма будут происходить в Кенигсберге и что вашу героиню зовут Марта. Кто она и чем занимается в одном из военных эпицентров?

— Отвечу немного загадочно, но при этом и интригующе. Она — свой среди чужих, чужой среди своих. Она и русская, и немка. Для каждой стороны она своя, но среди всех — она одиночка.

— Явно будут шпионские страсти… А как бы вы охарактеризовали характер Марты?

— Характер — кремень! Это прекрасная сильная женщина, она проходит через огонь, воду, скалы, моря и океаны, град и снег, шторм. Преследуя единственную цель в жизни. Не буду раскрывать все карты, но ждите в фильме много эмоциональных сцен.

— Эти сцены сюжетно связаны с иностранными актерами? И как вам вообще работалось с немецкими и швейцарскими актерами, например, с Филиппом Рейнхардтом?

— Филипп — большой профессионал, мне было очень комфортно с ним работать. У меня нет языкового барьера, и это не первый мой опыт работы с иностранными актерами. Немецкий я не очень хорошо знаю, но хорошо понимаю на слух.

— Кстати, на каком языке вы говорите в фильме?

— И на немецком, и на русском. И никаких переозвучек, в картине будет звучать именно моя речь.

— Будет ли у Марты любовная линия и не с военным ли из Германии, которого и сыграл красавчик Филипп?

— Любовь, да, с его стороны так… Знаете, такая мужская, сухая, его герой боится проявлять свои чувства, он, в принципе, боится подобных чувств. С моей стороны — немножко другая история, но если расскажу, то одна из сюжетных интриг «Диверсанта» будет убита.

— Значит, точно шпионские страсти. А вашу историю с советским военным, которого сыграл Кирилл Плетнев, можно раскрыть?

— Чтобы хоть немного обозначить точки над «и», скажу так, в жизни моей героини Марты есть любовь, и есть задание.

— Получается, что кто-то из вышеупомянутых мужчин — любовь, а кто-то задание?

— В жизни Марты есть даже не двое мужчин. Есть определенное количество мужчин. Одни являются для нее заданием. А другие — проявлением настоящих чувств.

— Ответ настоящей девушки-шпиона. Видимо, ваша героиня в том числе производила впечатление и одеждой?

— Когда во время пауз в съемках я выходила с мамой на видеосвязь, то она каждый раз вздыхала: «Как красиво! Почему в жизни ты так не ходишь?». И ведь реально смотрится великолепно, но все же не очень удобно.

Несмотря на все царящие ужасы, то время — парадоксально красивая эпоха. И чудесный художник по костюмам Сергей Стручев визуально это все потрясающе воплотил. У меня не так много костюмов в фильме, но я их все обожаю.

— Съемки в Калининграде в тех же местах, где и происходит действие в фильме, запомнились чем-то особым?

— В Калининграде до съемок «Диверсанта» я не была ни разу, к сожалению. И была очень приятно удивлена красотой этих мест. Я сама из Санкт-Петербурга, и меня трудно удивить архитектурой или историей мест, мы немножко испорчены в этом плане. Но в Калининграде визуально и эмоционально мне было крайне комфортно.

Все съемочные места были по-своему прекрасны: и летучие мыши в форте, и сносящие штормом в море автомобили с пирса. А Северный мол — это красота неописуемая, хотя на море было очень холодно. Но я сама по себе такой человек, которому интересно идти через препятствия. Я преодолеваю их, скрепя зубы. Чем больше препятствий — тем интересней. Для меня несмотря на все трудности — это наслаждение.

Смотрите фильм «Диверсант» на Первом канале 9 мая в 19.00 и в 22.10.

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