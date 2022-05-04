Объявлена дата выхода нового сезона сериала «СашаТаня»

В понедельник, 16 мая, на ТНТ стартует премьера нового сезона популярного сериала «СашаТаня». На этот раз олигарх Сильвестр Сергеев превратится в экоактивиста. А сделает это для того, чтобы произвести впечатление на нового партнера из Франции.

Дело в том, что европейские бизнесмены не привыкли есть омаров на завтрак, обед и ужин: они сортируют мусор, заботятся об экологии и ездят на метро.

Теперь то же самое придется делать и Сильвестру Андреевичу, а вместе с ним — Саше и Тане.

Смотрите новый сезон сериала «СашаТаня» с 16 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.

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