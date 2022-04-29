Марина Федункив возглавит кафе в новом сериале

28 апреля стартовали съемки нового комедийного сериала ТНТ «Кафе «Куба».

Действие картины развернется в небольшом поселке в начале нулевых. По сюжету на трассе, ведущей в Москву, расположилось колоритное кафе «Куба», а управляет им сильная и острая на язык Тамара в исполнении народной любимицы, актрисы Марины Федункив.

Создатели сериала отмечают, что «Кафе «Куба» не просто перенесет зрителей на двадцать лет назад, позволив проникнуться теплой ностальгией, но и увлечет историями обычных людей, которые хотят простого человеческого счастья и при этом попадают в ситуации с разным градусом безумия. Картина получается доброй и поддерживающей, ведь в маленьком поселке все друг друга хорошо знают и приходят на помощь, что бы ни случилось.

В проекте снимаются Мария Смольникова, Григорий Чабан, Виктория Клинкова и другие актеры. Режиссером и автором идеи выступает Жанна Кадникова («Реальные пацаны», «Улица», «Бедные люди», «Универ»).

Показ сериала «Кафе «Куба» на ТНТ запланирован на 2023 год — в традиционном комедийном слоте канала в 20:00.

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