Владислава Галкина оживили ради продолжения сериала с ним

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» под названием «Диверсант. Идеальный штурм». Любопытно, что в новой картине присутствует персонаж Григорий Калтыгин, которого ранее играл Владислав Галкин. Актер умер в 2010 году, но его герой вновь появился на экране.

Первый канал не скрывает секрет «воскрешения»: персонаж был воссоздан с помощью технологии deep fake, которая позволяет пририсовать человеку практически любое лицо. Так что Галкин косвенно вернулся к своей роли. Да не на пару мгновений, а на целых восемь минут экранного времени.

Напомним, оригинальный сериал «Диверсант» по мотивам романа Анатолия Азольского вышел в 2004 году. Затем в 2007-м состоялась премьера продолжения «Диверсант. Конец войны». В 2020-м зрители увидели «Диверсант. Крым» — уже без Галкина, но по сюжету его герой был жив. А новый сериал так и напрашивается на фразу: «Вот до чего техника дошла!»

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