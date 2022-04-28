Гладких, Бурковский, Чурсин и Урсуляк исследуют полиаморные отношения в новом сериале

20 мая в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера нового сериала Amore more. Создатели проекта называют его первым драмеди в российском кино на тему полиамории. Это свежий взгляд на семейные отношения и ответ на вопрос, можно ли построить любовь, если вас больше, чем двое.

В центре сюжета две молодые пары с явными проблемами в отношениях. Вместе они договариваются открыть бар с вечеринками женатых и неженатых парочек. Главный герой хочет, чтобы по итогу этой затеи его возлюбленная приняла его полиаморные взгляды, но план рушится, когда в дело вмешиваются настоящие чувства.

Сериал задается вопросами, являются ли отношения с несколькими партнерами изменой или такой формат отношений, наоборот, самый честный. И что такое полиамория — способность любить нескольких человек или попытка избежать настоящей близости.

«Создатели проекта пристально изучают многоообразие любовных отношений, приходя к выводу, что единственно правильной формулы любви не существует, но, если в отношениях есть настоящая любовь, она помогает решить множество проблем», — отмечает креативный продюсер сериала Наталья Исакова.

Главные роли в сериале сыграли Яна Гладких (она же режиссер проекта), Андрей Бурковский, Юрий Чурсин и Александра Урсуляк. Возрастное ограничение — 18+.

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