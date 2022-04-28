Женщинам в футболе не место: Светлана Устинова сыграла тренера мужской команды в новом сериале

Спортивная драма станет доступна для просмотра в конце весны 2022 года.

28 апреля видеосервис more.tv опубликовал тизер нового сериала «‎Домашнее поле». Это спортивная драма с участием Светланы Устиновой, Ивана Янковского, Максима Матвеева и Игоря Верника.

По сюжету провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера как раз перед стартом сезона в Российской премьер-лиге. Директор команды принимает неожиданное решение: наплевав на мнение спонсоров, назначает на вакантную должность женщину из Москвы. Мало того что героине приходится находить управу на молодых и горячих парней, так еще все вокруг нее считают, что футбол — исключительно мужской вид спорта.

Сериал станет доступен для просмотра на more.tv с 26 мая.

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