У «Дюны» Дени Вильнева появится сериал-приквел

Новость для фанатов фильма «Дюна» Дени Вильнева. Потоковый сервис HBO Max заказал сериал-приквел к блокбастеру 2021 года.

Проект получил название Dune: The Sisterhood («Дюна: Сестринство»). Сюжет развернется за десять тысяч лет до событий фильма и расскажет о появлении таинственной организации «Бене Гессерит», в которой женщины занимаются развитием тела и разума, а заодно и прогрессом всего человечества.

Кто смотрел фильм, помнит, что к этому ордену принадлежит мать главного героя, сыгранная Ребеккой Фергюсон. В основу сюжета «Сестринства» ляжет оригинальный роман Фрэнка Герберта.

Как сообщает издание Deadline, первые эпизоды сериала должен был снять сам Дени Вильнев, но теперь место режиссера и продюсера проекта перешло к Йохану Ренку, создателю сериала HBO «Чернобыль».

О дате выхода сериала-приквела пока не сообщается.

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