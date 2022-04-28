Тайны сериала «Начальник разведки»: реальный сын Фитина и раритетные автомобили

В фильме рассказывается о том, как в 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства в числе других гражданских приглашают пройти обучение в секретной Школе особого назначения. Всего за год Фитин делает блестящую карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД.

С 1939 по 1946 он руководил внешней разведкой, которую благодаря незаурядному таланту и нестандартному подходу к работе возродил из пепла репрессий и сделал одной из сильнейших спецслужб мира.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с продюсером сериала Артемом Чащихиным-Тоидзе о том, что осталось за кадром столь нашумевшего проекта.

— Артем, когда возникла идея создать сериал о самом молодом начальнике советской разведки? И как вы вспомнили именно Фитина, фамилия которого общенародно неизвестна?

— Меня всю жизнь интересовала тема разведки и не только отечественной, хотя бы потому, что это любопытная и штучная профессия. На протяжении нескольких лет мы с коллегами изучали истории разных разведчиков, но никогда глубоко не копали информацию про людей, которые стояли над ними. То есть именно начальников разведки.

Эта идея родилась сама собой, и мы решили гармонично соединить в одно целое несколько знаменательных историй: в сериале речь идет не только о Фитине, хотя он и является главным героем, но в то же время о сотрудниках, которые работают вместе с ним. А от идеи до финального воплощения сериала прошло пять лет.

— Фамилия Фитин не сильно известна. Вы сами давно знали историю этого легендарного разведчика?

— На уровне фамилии знал давно в силу своего увлечения темой разведки. Но информации о нем нигде особо и не было, поэтому при работе над сценарием приходилось собирать данные буквально по крупицам…

— Это и интересно, учитывая титр в названии — «Основано на реальных событиях». На чем базировался сценарий, что послужило фундаментом для разворота сюжетных линий?

— В сборе информации нам помогало пресс-бюро СВР (Служба внешней разведки), множество специализированных книг, где о Фитине можно было отыскать буквально считанные предложения и параграфы. Как это ни парадоксально, но о многих разведчиках известно гораздо больше, чем об их начальниках. Из СВР мы также получили доступ к страницам личного дела Фитина, как и отрывки воспоминаний людей, которые работали рядом с ним.

Если бы была одна хорошая книга, которую можно было бы экранизировать, то все было бы намного проще. В нашем же случае был скрупулезный труд собирания информации о герое. На протяжении довольно многих лет я занимался документалистикой, поэтому это не было для меня чем-то необычным, личный опыт помог и в этой сложной работе.

— Как бы вы сами процентно распределили цифры соотношения реальности и ее художественного обрамления в «Начальнике разведки»?

— 65% на 35%, где 65 – это реальность. Потому что у нас даже за эпизодическими героями, которые мимолетно промелькнут в нашем сериале, стоят реальные факты жизни, даже реальные цитаты из воспоминаний.

С соавторами сценария мы проработали массив информации и по итогу попытались сделать не сухой учебник истории, а интересный захватывающий сериал, который мог бы быть интересен разным возрастам и категориям зрителей.

— Какая была география съемок? Все же в проекте действие происходит не только в Москве, но и в США, Испании, Германии…

— Съемки заранее планировались с большим объемом компьютерной графики. И она нас выручала, создавая эффект атмосферы места действия в разных географических уголках. Но было и много классического киношного: так, испанские эпизоды мы снимали в Ялте, немецкие — в Москве и Питере. Помимо упомянутых городов, работы велись и в разных уголках Подмосковья.

— В кадре все дышит концом 30-х началом 40-х, вплоть до старых автомобилей на улицах городов. Откуда такие раритеты?

— Нам было важно не допустить «фанерности», которую, к сожалению, можно регулярно видеть в российских и зарубежных исторических фильмах. Поэтому все съемочные цеха выложились по максимуму, чтобы фильм дышал историей и ощущением времени происходящих событий.

У нас есть массовые сцены, где в кадре одновременно 10-12 автомобилей. Собирали по сусекам: есть парк машин на Мосфильме и Ленфильме, есть энтузиасты, коллекционеры, музеи. Использовали любые ресурсы.

— Насколько известно, в сериале снялся и реальный сын Павла Фитина. В какой серии можно будет его увидеть?

— У Фитина было два сына. Старшего, Анатолия, проходящего через весь фильм, к сожалению, уже нет в живых. Младший же сын, Владимир Павлович Фитин, родившийся в 1946 году, действительно снялся в «Начальнике разведки». Это эпизодное появление, наряду с другими консультантами нашего проекта. Пусть это будет сюрпризом, но намекну, что особенно внимательно стоит посмотреть финальные кадры «Начальника разведки».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.