Названа дата выхода сериала о Кокорине и Мамаеве, собравшего в Сети рекордные просмотры

На СТС с 16 мая выходит драма про зумеров «Трудные подростки». Сериал уже показали на онлайн-сервисе more.tv, где он собрал рекордные 200 млн просмотров.

В центре сюжета — скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Главный герой выходит на свободу после двух лет тюремного заключения. В прошлом он — суперзвезда российского спорта, теперь он никому не нужен.

В итоге он вынужден работать с подопечными центра помощи трудным подросткам под руководством директора и единственного друга Германа (Александр Лыков).

Кстати, на съемках молодежной драмы не обошлось без импровизаций.

«Помню одну сцену с мальчишками, которые по сюжету постоянно дерутся, — рассказывает Александр Лыков. — Я все размышлял, как Герман, военный человек, может реагировать на бесконечные драки. И вот мы репетируем. Я решил найти ответ в процессе, сымпровизировал и прям в эту кучу малу и бросился. А потом еще как рявкнул на всех и построил в линейку, чего не было по сюжету. Все были в шоке».

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