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Появились первые кадры со съемок нового сезона «СашаТаня»

Сериал выйдет на ТНТ уже скоро.

Появились первые кадры со съемок нового сезона «СашаТаня»
Кадр из нового сезона сериала «СашаТаня». Фото: ТНТ

На ТНТ грядет очередная премьера — новый сезон популярного сериала «СашаТаня». Удивительно, что ситком показывают уже девять лет, но до сих пор он продолжает собирать высокие рейтинги.

Кадр из нового сезона сериала «САШАТАНЯ». Фото: ТНТ
Кадр из нового сезона сериала «СашаТаня». Фото: ТНТ

Продюсеры обещают, что в новом сезоне вернутся старые герои, а также еще один важный персонаж, который напрямую повлияет на семейство Сергеевых.

«Я получаю колоссальное удовольствие от съемок, ловлю каждый момент, потому что понимаю, что через какое-то время это закончится и останется только ностальгия. Будет последний сезон, и мы все станем вспоминать это с большой любовью», — говорит Андрей Гайдулян, исполнитель роли Саши.

Кадр из нового сезона сериала «САШАТАНЯ». Фото: ТНТ
Кадр из нового сезона сериала «СашаТаня». Фото: ТНТ

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