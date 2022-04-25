Появились первые кадры со съемок нового сезона «СашаТаня»

На ТНТ грядет очередная премьера — новый сезон популярного сериала «СашаТаня». Удивительно, что ситком показывают уже девять лет, но до сих пор он продолжает собирать высокие рейтинги.

Продюсеры обещают, что в новом сезоне вернутся старые герои, а также еще один важный персонаж, который напрямую повлияет на семейство Сергеевых.

«Я получаю колоссальное удовольствие от съемок, ловлю каждый момент, потому что понимаю, что через какое-то время это закончится и останется только ностальгия. Будет последний сезон, и мы все станем вспоминать это с большой любовью», — говорит Андрей Гайдулян, исполнитель роли Саши.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.