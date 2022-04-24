Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс раскачался для новой роли

Актер набрал мышечную массу и отпустил бороду для сериала «Пацаны».

Дин Винчестер уже не тот. Звезда сериала «Сверхъестественное», 44-летний Дженсен Эклс готовится к новой роли. Он появится в третьем сезоне супергеройского сериала «Пацаны» (The Boys), играя персонажа из комиксов по прозвищу Солдатик (Soldier Boy).

Новый герой Эклса должен быть брутальным. Поэтому актер начал себе мышцы и отрастил окладистую бороду. Обоими новшествами он похвастался в социальной сети 23 апреля.

«Спасибо, «айфон», что сегодня напомнил мне, как я выглядел год назад. Все готово к роли Солдатика! Не могу дождаться третьего сезона «Пацанов». Это будет волосато», — подписал Дженсен новые фотографии.

А ведь раньше актер был значительно худее. Сравните.

Вот что делают тяга к новым ролям и часы напролет в спортзале.

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