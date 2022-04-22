Продюсеры «Ведьмака» спланировали четвертый сезон сериала

Хотя только недавно начались съемки третьей части проекта.

В апреле 2022 года стартовали съемки третьего сезона фэнтези-сериала «Ведьмак» для потокового сервиса Netflix, но уже появилась информация, что четвертая часть саги также придумана и распланирована.

На днях режиссер Стивен Серджик, что работал над некоторыми эпизодами сериала и возглавил новые съемки, дал интервью станции Brigade Radio. Постановщик уверенно сообщил, что сценаристы и продюсеры проекта уже наметили четвертый сезон.

Добавим, что книги Анджея Сапковского, безусловно, позволяют растянуть сюжет и на четвертый, и на пятый, и на шестой сезон. Однако уже во второй части создатели сериала начали значительно отходить от печатного первоисточника. Куда их это приведет, покажет время.

Отметим, что компания Netflix делает большую ставку на вселенную «Ведьмака». Кроме основного сериала с Генри Кавиллом в главной роли потоковый сервис выпустил полнометражный мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка» и запустил в производство сериал-приквел «Ведьмак: Происхождение». Последний должен выйти в 2022 году.

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