«Чувствую себя боссом»: Красный змей из «Игры престолов» гордится своей смертью

Фанаты «Игры престолов» не могут не помнить яркого персонажа Оберина Мартелла по прозвищу Красный змей из четвертого сезона.

Многим особенно запомнилась его эпичная смерть: ловкий и элегантный воин вступил в поединок с массивным рыцарем Горой и почти победил, но в финале великан раздавил ему голову своими руками.

Поклонники сериала не раз называли этот эпизод одной из лучших смертей в «Игре престолов». И вот как актер Педро Паскаль, сыгравший Красного змея, отреагировал на это признание публикой.

«Это заставляет меня чувствовать себя боссом, если я на самом деле там (среди лучших смертей, — Прим. авт.) и если я в первой тройке, то все последующее уже немного бесполезно, — сказал 47-летний артист в видеоинтервью для издания Esquire. – Вроде как, что я делаю? Почему я все еще пытаюсь? Я уже достиг».

Паскаль добавил, что в качестве прослушивания на роль Мартелла он просто прочитал присланный текст перед другом, который снимал его на смартфон. Продюсеры сериала передали актеру текст на 20 страницах, который он никак не мог запомнить, поэтому Педро читал с бумажки. В итоге самопробы получились весьма дилетантскими, но создателях шоу этого хватило, чтобы разглядеть харизму кандидата.

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