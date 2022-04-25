Звезда сериала «Начальник разведки» Сергей Марин: «Реальный Фитин шутил и любил приударить за дамами»

На Первом канале стартовала громкая премьера – шпионский детектив «Начальника разведки». Это подлинная история становления советской разведки, рассказанная через призму судьбы ее самого молодого начальника — 31-летнего Павла Михайловича Фитина. Человека, который в кратчайшие сроки, вопреки всему и вся, возродил ее из пепла репрессий и возвел в ранг одной из сильнейших спецслужб мира.

Роль Фитина в сериале сыграл актер Сергей Марин. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал, как готовился к такой значимой роли и что рассказали о его персонаже его реальные родственники.

— Вы сыграли реального исторического персонажа. Как вы готовились к роли, помогали ли вам консультанты и кто это был?

— С одной стороны, сыграть такого героя как Павел Фитин, было большой ответственностью. С другой, стало возможностью выразить благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внесшим огромный вклад не только в победу над фашистской Германией, но и вообще в сохранность мира уже в послевоенное время.

Я читал о Фитине все, что только можно было прочитать. Встречался с бывшими разведчикам и представителями службы разведки, и меня поразили их отзывы о нем. По их мнению, назначение его в 1939 году на должность руководителя внешней разведки предопределило огромное развитие этой службы. Его идеи и новшества — это аналитика (работа с документами и систематизация их) и резидентуры практически по всему миру.

Кроме того, он славен огромным вкладом и в атомное дело. Погрузившись в роль, я просто не мог поверить, что такие люди-глыбы бывают. Мой страх ответственности за образ быстро перерос в благодарность за возможность ролью выразить «спасибо».

— Что, на ваш взгляд, самое сложное в работе разведчика?

— Разведка — это и упорядоченная система взаимоотношений, где важны дисциплина и обстоятельность в работе, в которой, кстати, нет места расслабленности. А главное в ней — доверие своего окружения, а оно стоится на открытости и честности. Это я и хотел показать в роли, помимо специфичных психологических моментов на столь ответственной службе.

Из общения с представителями разведки в процессе подготовки к роли, я узнал, как замечать за собой слежку на улице. При этом понял, что в разведчиках есть и актерская специфика. Мне объяснили, как вести себя с подчиненными, с начальством, где можно позволить себе повысить голос, а когда этого делать не стоит.

Но наше общение сводилась к тому, что работа внешней разведки — зачастую рутина, но в ней нельзя расслабляться и, самое главное, в ней — доверие своего окружения, а оно стоится на открытости и честности. Это я и хотел показать в роли, помимо специфичных моментов психологически сложной работы.

— Что рассказывали вам о Павле Фитине его близкие?

— У моего героя Павла Фитина была одна глобальная жизненная мотивация — любовь к Родине. Находясь в тисках военных обстоятельств, он все равно всегда искал способ приложить свои знания и опыт для выхода из сложнейших ситуаций, во имя гарантий спокойствия отчизны. При этом в обычной жизни он был легким и веселым человеком.

Мне повезло, и я пообщался с его сыном и внуком. Вне военного и рабочего времени Павел отличался шутливостью, открытостью, любил романтично приударить за дамами, занимался спортом, увлекался рыбалкой, по сути, был без отрицательных качеств. Как бы пафосно это не прозвучало, но он реально был настоящим героем своего времени.

Уверен, что такие личности есть и сейчас. Произношу это, а где-то именно сейчас, рискуя жизнью, ведут свою деятельность разведчики, и мы о них, скорее всего, ничего не узнаем. Знаете, я абсолютно разделяю девиз службы внешней разведки: «Без права на славу, во славу державы».

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