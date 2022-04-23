Свежие сериалы, снимающиеся прямо сейчас, о проницательных сыщиках и бескорыстных медиках

Отечественные производители многосериек развернули бурную деятельность, чтобы обеспечить зрителя качественным продуктом на все лето, а то и осень.

Рассказываем о нескольких амбициозных проектах, съемки которых стартовали совсем недавно.

«Кошка» (онлайн-сервис START)

Режиссер Карен Оганесян славится работой над серьезными проектами — «Клим» (адаптация английского «Лютера»), «Медное солнце» (военная драма о событиях в Афганистане). Его новый сериал «Кошка» — тоже о весьма важных вещах: пропажа детей, волонтерство, бесчеловечные преступления. Триллер снимают в Калининграде, где по сюжету начали исчезать дети. За расследование берется цепкая сотрудница СК РФ Оксана Кошкина (она же Кошка) в исполнении дебютантки Анастасии Тодореску.

В проекте также заняты Алена Хмельницкая, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Вадим Андреев и др.

«Заполярный вальс» (канал «Россия 1»)

Фильм снимают в Мурманской области. В родное Заполярье из Москвы возвращается хирург Алена Белькова (Татьяна Лялина) — симпатичная девушка разочаровалась в столичной жизни и хочет перезапустить карьеру. Только вот возвращение к корням и служба в местной больнице приносят новые трудности — тяжелые воспоминания о гибели матери гнетут героиню.

Помимо Татьяны Лялиной в фильме мы увидим Олега Фомина, Ольгу Кабо, Алексея Анищенко, Ника Кропалова.

«Замерзшие» (онлайн-сервис IVI)

Семисерийная драма, которую снимают в Петербурге, поднимает тему мес-

ти — насколько это холодное блюдо и когда его стоит подавать. Главный герой, следователь Евгений Рудин (Артем Быстров), узнает о страшной трагедии — на заснеженной трассе у северного городка Костомукши обнаружен труп его жены. Он старается побороть приступы ярости во время поисков виноватых, но это весьма непросто. Помогать ему взялся местный паренек по имени Митя (Владимир Канухин). И чем дольше копают сыщики, тем больше трупов появляется вокруг них.

В фильме также снимаются Лена Тронина, Лукерья Ильяшенко, Кирилл Полухин, Семен Стругачев и другие.

«В активном поиске» (онлайн-сервис PREMIER)

Комедийный бенефис Дмитрия Нагиева решили продлить на второй сезон — и уже запустили съемки. Актеру уже 55, на пенсию через десять лет, но разве это может помешать ему сыграть мачо? Мы вновь увидим Нагиева в образе неувядающего ловеласа

Андрея, который пытается найти мать собственному сыну Саше — его оставили на пороге андреевской квартиры. Почти как в фильме «Семь невест ефрейтора Збруева». Разница только в том, что герой Нагиева имел очень много связей с женщинами и теперь не понимает, от кого сын.

Помогать Нагиеву устанавливать имя матери будет целая россыпь красивых девушек: Мирослава Карпович, Мария Кравченко, Нино Нинидзе, Наталья Рудова и Анна Хилькевич.

«Земский доктор. 8 лет спустя» (показ запланирован на канале «Россия 1»)

Земский доктор Ольга Самойлова (Ольга Будина) самоотверженно оперирует, воспитывает детей и старается спастись от выгорания. Но вдруг на голову талантливого врача сваливается обескураживающая новость — ДТП, в котором погиб ее муж несколько лет назад, было инсценировано. На самом деле мужчину убили.

Само собой, пытливая Самойлова не может оставить убийц на свободе. Теперь земский доктор превращается в самопального земского судью, который собирается во что бы то ни стало восстановить справедливость.

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