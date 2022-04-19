«Очень странные дела — 4», «Сеструха» и другие громкие премьеры мая

Впереди май и уже сейчас можно подсмотреть, какие громкие премьеры сериалов нас ждут в этом месяце. Готовы? Поехали!

«Сеструха»

Актеры: Ольга Картункова, Антон Богданов, Лукерья Ильяшенко, Степан Девонин, Павел Рассомахин, Софья Хурсан, Данил Тябин.

В центре сюжета – владелец московского клуба Вадик, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу. Пока адвокаты пытаются его спасти, Вадик думает – кому временно передать бизнес.

Тогда он вспоминает про свою сестру Наташу, с которой не общался 15 лет. Но Наташа так далека от всего этого…

Где смотреть: ТНТ

«Абсурд»

Актеры: Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Сергей Ходьков, Александр Удальцов, Анна Старшенбаум, Виктория Полторак, Нодар Джанелидзе, Сергей Гиргель, Игорь Сигов, Василий Козлов

Тюрьма одного провинциального городка готовится встретить комиссию Евросоюза и ЮНЕСКО, которая должна проверить условия пребывания осужденных и оценить состояние тюрьмы. Чтобы не опозориться перед делегацией, столичный генерал Хоботов решает отправить настоящих заключенных на поезде путешествовать по стране, а вместо них нанять профессиональных актеров, которые сыграют счастливых и довольных жизнью зеков.

Где смотреть: НТВ

«Жена путешественника во времени»

Актеры: Роуз Лесли, Тео Джеймс, Кейт Сигел, Джейсон Дэвид, Джейми Рэй Ньюман, Джош Стэмберг, Майкл Парк, Десмин Боргес, Барри Колман, Тейлор Ричардсон, Спенсер Хаус, Уилл Бриллф

Молодая художница делает скульптуры из бумаги. Она счастлива в браке, но вынуждена терпеть частые и длительные отлучки ее мужа, библиотекаря Генри Детембле. Дело в том, что Генри страдает редким генетическим заболеванием — хрононедостаточностью, — из-за которого он невольно путешествует во времени.

Где смотреть: HBO

«Лестница»

Актеры: Тони Коллетт, Колин Ферт, Дэйн ДеХаан, Майкл Стулбарг, Софи Тернер, Паркер Поузи, Розмари ДеУитт, Одесса Янг, Патрик Шварценеггер, Венсан Вермингтон, Тим Гини, Жюльет Бинош

В 2001 году Кэтлин Питерсон была найдена мертвой на лестнице своего дома. Главным подозреваемым в убийстве оказался ее муж — успешный писатель Майкл Питерсон. Расследование дела и судебный процесс растянулись на долгие 16 лет.

Где смотреть: Netflix

«Дикарки»

Актеры: Рэйчел Гриффитс, София Тейлор Али, Сара Пиджен, Дженна Клозе, Эрана Джеймс, Елена Ховард, Рейн Эдвардс, Шеннон Берри, Джо Уитковски, Дэвид Салливан, Джаред Блэкистон, Барбара Ив Харрис

Несколько не знакомых друг с другом девушек-подростков оказываются на удаленном от цивилизации острове — якобы в результате авиакатастрофы, но на самом деле, в рамках тщательно продуманного социального эксперимента.

Где смотреть: Amazon Studios

«Очень странные дела»

Актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джо Кири, Кара Буоно, Мэттью Модайн, Марк Стегер, Шеннон Персер

Действие сериала «Очень странные дела» разворачивается в 1980-х годах. Тихое течение жизни маленького провинциального городка нарушает загадочное исчезновение 12-летнего мальчика Уилла. Его семья и шеф местной полиции полны решимости выяснить все обстоятельства этого непростого дела. Особенно это происшествие затрагивает лучшего друга Уилла — Майка. В процессе своего расследования он сталкивается с группой людей, обладающей сверхъестественными способностями.

Где смотреть: Netflix

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