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Какие исторические фигуры стали главными героями сериала «Начальник разведки»

Восьмисерийная шпионская драма стартует на Первом канале уже в понедельник, 18 апреля.

Какие исторические фигуры стали главными героями сериала «Начальник разведки»
Екатерина Вилкова в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

В понедельник, 18 апреля, на Первом канале большая премьера – стартует восьмисерийная шпионская драма «Начальник разведки» — о судьбе самого молодого руководителя советской разведки Павла Фитина.

Коротко о содержании фильма: в 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства в числе других гражданских приглашают пройти обучение в секретной Школе особого назначения. Всего за год Фитин делает блестящую карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД.

С 1939 по 1946 он руководил внешней разведкой, которую благодаря незаурядному таланту и нестандартному подходу к работе возродил из пепла репрессий и сделал одной из сильнейших спецслужб мира.

Большинство героев сериала — реальные исторические личности. Создателям пришлось искать непростой баланс между исторической правдой и художественной достоверностью кино.

В фильм вошли уникальные, долгое время остававшиеся секретными операции разведки, а некоторые детективные интриги, которые кажутся плодом киношной фантазии — взяты из реальности.

Павел Фитин

Сергей Марин в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Сергей Марин в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

Павла Фитина сыграл Сергей Марин, известный по главной роли в сериалах «Крепость Бадабер» и «Собор».  Его герою предстоит пройти путь от выпускника Сельскохозяйственной академии до руководителя внешней разведки, не боявшегося перечить Берии и Сталину.

Сергей Марин, актер:

«С одной стороны, сыграть такого героя как Павел Фитин было большой ответственностью, – рассказывает Teleprogramma.pro Марин. — С другой, — стало возможностью выразить благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внесшим огромный вклад не только в победу над фашистской Германией, но и вообще в сохранность мира уже в послевоенное время.

Я читал о Фитине все, что только можно было прочитать. Встречался с бывшими разведчикам и представителями службы разведки, и меня поразили их отзывы о нем. По их мнению, назначение его в 1939 году на должность руководителя внешней разведки предопределило огромное развитие этой службы.

Его идеи и новшества — это аналитика (работа с документами и систематизация их) и резидентуры практически по всему миру. Кроме того, он славен огромным вкладом и в атомное дело. Погрузившись в роль, я просто не мог поверить, что такие люди-глыбы бывают. Мой страх ответственности за образ быстро перерос в благодарность за возможность ролью выразить «спасибо»».

Александр Коротков

Игорь Петренко в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Игорь Петренко в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

Игорь Петренко («Водитель для Веры», «Спящие», «Звезда») сыграл разведчика Александра Короткова — опытного сотрудника в опале, которого Фитин привлекает к работе после своего назначения.

В начале 1930-х Коротков работал под прикрытием в Париже, в 1936 году был направлен в Берлин, а в 1939 уволен из органов. Известен уникальным поступком — после увольнения не ушел в тень, а напротив оспорил решение об отставке в личном обращении к Берии. Был восстановлен на службе, занимал пост замначальника немецкого отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД.

Игорь Петренко, актер:

«Разведчики для меня — это современные рыцари, не знающие ни страха, ни упрека. Погрузившись в роль, я понял, до какой, почти невозможной, степени нужно обладать силой духа и физическим здоровьем и при этом сохранять свою объективность и адекватность.

Самое сложное испытание, с которым сталкивается человек, занимающийся нелегальной разведкой — это одиночество. Но благородство цели способно затмевать любые жизненные сложности, потому что «есть такая профессия — Родину защищать».

Захар Назаров (собирательный образ)

Иван Добронравов в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Иван Добронравов в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

У Ивана Добронравова («Возвращение», «Вольная грамота», «Метод») роль — собирательная. Захар Назаров вместе с главным героем поступает в разведшколу, а затем становится коллегой в органах.

Иван Добронравов, актер:

«Разведчики — это люди, жертвующие целиком своей жизнью. От и до. В особенности те, кто работает под прикрытием, под чужими именами — это вообще для меня за гранью. Воплощая образ Назарова, я понимал, какого уровня стресс он испытывал. Сравнил бы это с ощущением человека перед казнью и на постоянной основе.

При этом разведчики — прекрасные актеры: их цель — раздобыть информацию любым путем, где все способы хороши, вплоть до представления себя не собой, а другим человеком, с полным погружением в придуманную личность, у которой иные ценности, манера поведения, голос, походка, а еще необычайная память на адреса, лица, даты рождения и иные жизненные нюансы. Потому что порой от решения разведчика, на которое порой есть только минута, зависит исход операции, который грозит угрозой твоей стране».

Гейне

Артем Ткаченко в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Артем Ткаченко в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Красная королева», «Один вдох») появился в роли Александра Демьянова. Под псевдонимом «Гейне» Демьянов был ключевым участником борьбы с Абвером во время Великой Отечественной войны.

Работал за линией фронта. По легенде, являлся эмиссаром прогерманской организации. Добившись доверия у немцев, вернулся в СССР, откуда отправил десятки дезинформационных сообщений о действиях советских войск, став сердцем легендарной операции «Монастырь».

Исхак Ахмеров

Егор Бероев в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Егор Бероев в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмиралъ», «Территория») сыграл Исхака Ахмерова, руководителя советской резидентуры в США (1942 — 1945). Начинал работу в разведке в Турции и Китае, с 1935 года направлен в Америку. После войны вернулся в Москву и был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки МГБ.

Егор Бероев, актер:

«Когда ты берешься за роль реального жившего человека, более того не просто человека, а еще и имевшего отношение к серьезным историческим событиям, то испытываешь колоссальную ответственность. Но за соблюдение фактологии я был спокоен, потому что во время съемок было понятно, что все относятся к делу, как к наисерьезнейшей работе.

Получилась интригующая и продуманная история, сделанная дотошным и щепетильным к любым мелочам режиссером. После погружения в материал могу сказать, что мне по душе внешняя разведка – в ней есть грубая, но структурность нашей жизни».

Елизавета Зарубина

Екатерина Волкова в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Екатерина Волкова в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

Екатерина Волкова («Саранча», «Паук», «Заступники») сыграла Елизавету Зарубину (Эстер Розенцвейг), жену генерал-майора, разведчика Василия Зарубина. Вместе с мужем работала в Дании, Франции, Турции, нацисткой Германии, с 1941 года — в США. Там Зарубина станет ключевым персонажем в операции «Энормоз».

Джон Кернкросс

Иван Стебунов в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал
Иван Стебунов в сериале «Начальник разведки». Фото: Первый канал

Иван Стебунов («Дом Солнца», «Петр Лещенко. Все, что было…») сыграл офицера британской разведки, члена «Кембриджской пятерки» Джона Кернкросса. Шотландец предположительно был завербован КГБ в 1936 году во время учебы в Кембридже. Затем работал в министерстве иностранных дел, министерстве финансов и кабинете министров Великобритании.

Во время войны был переведен в разведцентр Блетчли-парк, откуда передавал расшифрованные немецкие сообщения в СССР, в частности сообщил о планируемой операции на Курской дуге.

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«Начальник разведки»Егор БероевЕкатерина ВолковаИван ДобронравовИван СтебуновИгорь ПетренкоСергей Марин