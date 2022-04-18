Какие исторические фигуры стали главными героями сериала «Начальник разведки»

В понедельник, 18 апреля, на Первом канале большая премьера – стартует восьмисерийная шпионская драма «Начальник разведки» — о судьбе самого молодого руководителя советской разведки Павла Фитина.

Коротко о содержании фильма: в 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства в числе других гражданских приглашают пройти обучение в секретной Школе особого назначения. Всего за год Фитин делает блестящую карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД.

С 1939 по 1946 он руководил внешней разведкой, которую благодаря незаурядному таланту и нестандартному подходу к работе возродил из пепла репрессий и сделал одной из сильнейших спецслужб мира.

Большинство героев сериала — реальные исторические личности. Создателям пришлось искать непростой баланс между исторической правдой и художественной достоверностью кино.

В фильм вошли уникальные, долгое время остававшиеся секретными операции разведки, а некоторые детективные интриги, которые кажутся плодом киношной фантазии — взяты из реальности.

Павел Фитин

Павла Фитина сыграл Сергей Марин, известный по главной роли в сериалах «Крепость Бадабер» и «Собор». Его герою предстоит пройти путь от выпускника Сельскохозяйственной академии до руководителя внешней разведки, не боявшегося перечить Берии и Сталину.

Сергей Марин, актер:

«С одной стороны, сыграть такого героя как Павел Фитин было большой ответственностью, – рассказывает Teleprogramma.pro Марин. — С другой, — стало возможностью выразить благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внесшим огромный вклад не только в победу над фашистской Германией, но и вообще в сохранность мира уже в послевоенное время.

Я читал о Фитине все, что только можно было прочитать. Встречался с бывшими разведчикам и представителями службы разведки, и меня поразили их отзывы о нем. По их мнению, назначение его в 1939 году на должность руководителя внешней разведки предопределило огромное развитие этой службы.

Его идеи и новшества — это аналитика (работа с документами и систематизация их) и резидентуры практически по всему миру. Кроме того, он славен огромным вкладом и в атомное дело. Погрузившись в роль, я просто не мог поверить, что такие люди-глыбы бывают. Мой страх ответственности за образ быстро перерос в благодарность за возможность ролью выразить «спасибо»».

Александр Коротков

Игорь Петренко («Водитель для Веры», «Спящие», «Звезда») сыграл разведчика Александра Короткова — опытного сотрудника в опале, которого Фитин привлекает к работе после своего назначения.

В начале 1930-х Коротков работал под прикрытием в Париже, в 1936 году был направлен в Берлин, а в 1939 уволен из органов. Известен уникальным поступком — после увольнения не ушел в тень, а напротив оспорил решение об отставке в личном обращении к Берии. Был восстановлен на службе, занимал пост замначальника немецкого отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД.

Игорь Петренко, актер:

«Разведчики для меня — это современные рыцари, не знающие ни страха, ни упрека. Погрузившись в роль, я понял, до какой, почти невозможной, степени нужно обладать силой духа и физическим здоровьем и при этом сохранять свою объективность и адекватность.

Самое сложное испытание, с которым сталкивается человек, занимающийся нелегальной разведкой — это одиночество. Но благородство цели способно затмевать любые жизненные сложности, потому что «есть такая профессия — Родину защищать».

Захар Назаров (собирательный образ)

У Ивана Добронравова («Возвращение», «Вольная грамота», «Метод») роль — собирательная. Захар Назаров вместе с главным героем поступает в разведшколу, а затем становится коллегой в органах.

Иван Добронравов, актер:

«Разведчики — это люди, жертвующие целиком своей жизнью. От и до. В особенности те, кто работает под прикрытием, под чужими именами — это вообще для меня за гранью. Воплощая образ Назарова, я понимал, какого уровня стресс он испытывал. Сравнил бы это с ощущением человека перед казнью и на постоянной основе.

При этом разведчики — прекрасные актеры: их цель — раздобыть информацию любым путем, где все способы хороши, вплоть до представления себя не собой, а другим человеком, с полным погружением в придуманную личность, у которой иные ценности, манера поведения, голос, походка, а еще необычайная память на адреса, лица, даты рождения и иные жизненные нюансы. Потому что порой от решения разведчика, на которое порой есть только минута, зависит исход операции, который грозит угрозой твоей стране».

Гейне

Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Красная королева», «Один вдох») появился в роли Александра Демьянова. Под псевдонимом «Гейне» Демьянов был ключевым участником борьбы с Абвером во время Великой Отечественной войны.

Работал за линией фронта. По легенде, являлся эмиссаром прогерманской организации. Добившись доверия у немцев, вернулся в СССР, откуда отправил десятки дезинформационных сообщений о действиях советских войск, став сердцем легендарной операции «Монастырь».

Исхак Ахмеров

Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмиралъ», «Территория») сыграл Исхака Ахмерова, руководителя советской резидентуры в США (1942 — 1945). Начинал работу в разведке в Турции и Китае, с 1935 года направлен в Америку. После войны вернулся в Москву и был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки МГБ.

Егор Бероев, актер:

«Когда ты берешься за роль реального жившего человека, более того не просто человека, а еще и имевшего отношение к серьезным историческим событиям, то испытываешь колоссальную ответственность. Но за соблюдение фактологии я был спокоен, потому что во время съемок было понятно, что все относятся к делу, как к наисерьезнейшей работе.

Получилась интригующая и продуманная история, сделанная дотошным и щепетильным к любым мелочам режиссером. После погружения в материал могу сказать, что мне по душе внешняя разведка – в ней есть грубая, но структурность нашей жизни».

Елизавета Зарубина



Екатерина Волкова («Саранча», «Паук», «Заступники») сыграла Елизавету Зарубину (Эстер Розенцвейг), жену генерал-майора, разведчика Василия Зарубина. Вместе с мужем работала в Дании, Франции, Турции, нацисткой Германии, с 1941 года — в США. Там Зарубина станет ключевым персонажем в операции «Энормоз».

Джон Кернкросс

Иван Стебунов («Дом Солнца», «Петр Лещенко. Все, что было…») сыграл офицера британской разведки, члена «Кембриджской пятерки» Джона Кернкросса. Шотландец предположительно был завербован КГБ в 1936 году во время учебы в Кембридже. Затем работал в министерстве иностранных дел, министерстве финансов и кабинете министров Великобритании.

Во время войны был переведен в разведцентр Блетчли-парк, откуда передавал расшифрованные немецкие сообщения в СССР, в частности сообщил о планируемой операции на Курской дуге.

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