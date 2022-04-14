ВИЧ в СССР: вышел трейлер сериала «Нулевой пациент» о страшном заболевании

«Кинопоиск» опубликовал трейлер своей новой премьеры – сериала «Нулевой пациент», о первой крупной вспышке ВИЧ в Советском Союзе.

По сюжету, в 1988 году молодой врач детской больницы в Калмыкии подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому доктор тайком отправляет анализы заболевших в Москву. Когда его правота подтверждается, к делу подключается столичный эпидемиолог, специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба десятков пациентов, а возможно, и всей страны зависит от действий этих двоих медиков. Им предстоит бороться не только с вирусом, но и с упрямством советских чиновников, которые уверены, что в Союзе такого заболевания нет.

Режиссерами 7-серийного проекта выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»), а главные роли исполнили Никита Ефремов («Хороший человек») и Аскар Ильясов («Аванпост»).

В картине также снялись Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Игорь Гордин и другие актеры.

Точная дата премьеры сериала пока не названа.

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