Что могут показать во втором сезоне «Игры в кальмара»

Продолжению нашумевшего сериала «Игра в кальмара» быть. А его создатель Хван Дон Хек раскрыл нюансы сиквела проекта. По его словам, во второй части в картину вернется главный герой Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ), а также ведущий игры Хван Ин Хо.

Пару недель назад режиссер уже намекал, что в сериале снова сыграет актриса Чо Хо Ен, воплотившая на экране образ участницы роковых соревнований Кан Сэ Бек. В прошлом сезоне она погибла, так же, как и большинство игроков. Однако в новых сериях может выясниться, что у девушки есть сестра-близнец.

Teleprogramma.pro предлагает пофантазировать о том, каким может быть продолжение сериала. Внимание, спойлеры!

Вкратце о первом сезоне

Итак, давайте вспомним фабулу первой части. Сериал рассказывает историю 47-летнего Сон Ки Хуна, которого явно нельзя назвать любимцем Фортуны. Он перебивается случайными заработками, вечно клянчит деньги у матери, и к тому же бывшая жена угрожает увести дочь за границу. Сон Ки Хун не хочет расставаться с дочерью и ищет любые возможности наладить свое финансовое положение. Однажды мужчина знакомится со странным человеком, который рассказывает ему о некой игре – игре на выживание.

В ней принимают участие 456 человек, имеющих проблемы с деньгами, погрязших в кредитах и потерявших всякую надежду на изменение ситуации. Все участники получают порядковые номера, одинаковую форму и обещание сорвать большой куш. Самому Сон Ки Хуну достается 456-й номер.

Соревнования состоят из нескольких детских национальных игр, каждая из которых заканчивается гибелью игроков. С каждой новой человеческой потерей призовой фонд увеличивается и приближается к 30 миллионам долларов.

Создатели сериала знакомили зрителей с самыми яркими участниками: онкобольном стариком Иль Намом, с которым сближается Сон Ки Хун, некогда богатом бизнесменом Сан Ву, потерявшем свое состояние (и друге детства главного героя), наивном пакистанцем – мигрантом Али, обаятельном, но абсолютно беспринципном бандитом Чан Док Су, а также наглой дамочкой Хан Мин Не.

Первый сезон заканчивается тем, что единственным выжившим в игре остается Сон Ки Хун, который и становится победителем. После возвращения домой мужчина еще долго не может прийти в себя от потрясения и не решается обналичить выигрыш. Но в итоге отдает большую часть денег матери погибшего Сан Ву и просит ее позаботиться о младшем брате Сэ Бек. Сам же уже готовится улететь за границу, идет по направлению к трапу самолета, но неожиданно видит того самого пройдошливого вербовщика, который втянул его в игру, и возвращается…

Сон Ки Хун может вернуться в качестве охранника

Если пофантазировать о продолжении сериала, то Сон Ки Хун может вернуться в игру, переодевшись в костюм охранника. Туда же приедет и сестра-близнец Сэ Бек. И вместе они попытаются остановить игру. А поможет им в этом полицейский Хван Чун Хо. В прошлом сезоне сюжетная линия молодого офицера заканчивается тем, что он пытается отправить в свой полицейский участок видеодоказательства существования кровавых состязаний, но ему противостоит собственный брат – ведущий игры — со своей командой охранников.

Хван Ин Хо стреляет брату в плечо, тот, истекая кровью, падает с обрыва в бурную реку (действие происходит на острове). Фанаты проекта полагают, что ранение не смертельное, офицер вполне мог остаться в живых, доплыть до берега и появится в новом сезоне.

А вот его брат как раз и может погибнуть, поняв перед уходом неправильность своего выбора…Ну а Сон Ки Хун и сестра Сэ Бэк добьются своих целей, а потом влюбятся и женятся.

Или ведущего…

Можно также предположить, что Сон Ки Хун действительно окажется сыном старика Иль Нама. (В финале первого сезона выяснилось, что пожилой участник, впоследствии умерший от онкологии, на самом деле является организатором роковой игры). Фанаты сериала выдвигали такую версию, основываясь на нескольких нюансах.

Во-первых, Иль Нам отдает своему напарнику куртку, видимо, желая уберечь его от расправы охранников. Он понимает, что игрока под номером 001 они не тронут, боясь случайно убить самого организатора. Во-вторых, в одном из эпизодов Сон Ки Хун рассказывает о своей непереносимости лактозы. А Иль Нам упоминает, что такой особенностью отличался и его сын. В-третьих, во время парного испытания Иль Нам говорит, что декорации очень напоминают район, где он жил. Сон Ки Хун признается, что появился на свет в таком же месте.

Предположим, что на правах наследника главный герой сместит Хван Ин Хо и возглавит игру, но при этом, конечно, будет вести подрывную деятельность изнутри. А его напарниками станут уже вышеупомянутые сестра Сэ Бэк и выживший полицейский Хван Чун Хо. Кстати, Хван Дон Хек признался, что во втором сезоне воплотятся некоторые идеи поклонников фильма, поэтому такой вариант вполне возможен.

И объединиться с другим героем

Режиссер сериала также признался, что хотел бы расширить Вселенную собственного произведения и углубиться в историю рекрутеров в костюмах. Поэтому не исключено, что в новом сезоне зритель может ближе познакомиться с историей вербовщика, который в первой серии дал Сон Ки Хуну визитку. А во второй части в этом пройдохе проснется совесть, и он будет помогать главному герою.

Также наряду с Сон Ки Хуном в сериале может появиться еще один яркий герой, например, охранник, задавшийся целью спасти людей и остановить игру. И не просто остановить, а поделить намеченный куш между несколькими участниками, которые останутся в живых. Сложно предположить, что в новом сезоне обойдется без жертв. Наверняка, в продолжении картины снова прольется много крови.

Но Сон Ки Хун и тот самый пока еще безымянный охранник сделают все, чтобы изменить планы организаторов игры.

Пока же это только наши фантазии. А поклонники сериала, удостоившегося множества международных наград, в том числе и «Золотого глобуса», с нетерпением будут ждать новых серий.

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