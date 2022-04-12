«И в огонь, и в воду, и в сложную сцену»: Ирина Пегова играет шпионку в новом сериале

Канал СТС запустил съемки нового комедийного сериала «Моя мама — шпион». В нем Ирина Пегова сыграет домохозяйку, которая раньше была тайным агентом. Также в проекте задействованы Владимир Вдовиченков, Александр Лыков, Снежана Самохина и другие звезды.

По сюжету, скромная жена обычного стоматолога неожиданно узнает, что является шпионкой со стертой памятью. На самом деле она – Джеймс Бонд в юбке (точнее, в элегантных коктейльных платьях) и владеет выдающими бойцовскими навыками. Героиню вернули в строй, чтобы найти предателя в спецотделе, но теперь перед ней встал выбор, кем быть — тихой хранительницей домашнего очага или девушкой супергероя.

«Мне нравится, что мы играем в шпионские игры несерьезно, скорее иронизируем. Есть ощущение, что в современных фильмах про Джеймса Бонда все стало как-то слишком серьезно. То ли дело, когда был Шон Коннери, — говорит Владимир Вдовиченков, которому досталась роль этого самого супергероя. — В нашем случае на первый план выходит любовная линия. И здесь у героев больше, чем любовь. Оба выросли в детском доме, знают друг о друге все». «Иришка (Пегова, — Прим. авт.) — большая артистка, а хорошие артисты, как правило, еще и хорошие партнеры. Ко всему прочему, она генератор позитива, прекрасно танцует, в общем, с ней не страшно и в огонь, и в воду, и в сложную сцену».

Съемки 17-серийного сериала пройдут в Москве и Туле. «Шпионскую базу» киношники обустроили в офисном доме на Таганке. У агентов будет целый арсенал шпионских штучек: ручка-пистолет, мультибраслет, очки-тепловизоры и многое другое.

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«У нас весь сезон в движении, просто комедийный экшен! Есть как сложнопостановочные трюки в голливудском стиле с горящими предметами, боями и погонями, так и много живых комедийных ситуаций», — отметила режиссер проекта Дарья Балинова.

Дата премьеры шпионского сериала пока неопределенна.

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