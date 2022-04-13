Ангелы, демоны и конец света: 7 комедий о потусторонних силах

Отличный способ справиться со страхом — смех. И режиссеры нередко решают обыграть сложные и, порой, болезненные вопросы с комедийной стороны.

Сущность смерти — один из главных вопросов для человека, как и присутствие в нашей жизни потусторонних сил. Причем не только злых, но и добрых, имеющих власть над судьбой.

Представляем сериалы и фильмы, в которых обыгрываются человеческие отношения, жизнь и смерть. Их фантастические и в то же время комедийные сюжеты помогут посмотреть на вечные вопросы с новой стороны.

«Здравствуйте, вам пора»

Новый российский комедийный сериал о потустороннем вестнике, который вместо страха вызывает лишь смех из-за нелепого поведения.

По сюжету сериала вестник смерти оказывается на Земле и под именем Павел приходит к людям с предупреждением. Бизнесмены, бабушки, домохозяйки, мигранты — смерть не делает ни для кого исключения, и благодаря Паше они могут исправить ошибки жизни перед своим последним вздохом. Однако «работать» Павлу приходится с очень сложными людьми, среди которых есть и чиновники, и олигархи, которые не хотят верить в то, что их жизнь конечна.

На первый взгляд, Павел очень наивный, милый и добрый молодой человек, который искренне не понимает, как работают человеческие взаимоотношения и мир людей в целом. Причина в том, что он в прямом смысле «не от мира сего».

Находясь на очередном задании, Павел знакомится с милой девушкой — официанткой в кафе, которая проникается к парню симпатией и начинает объяснять ему, как все устроено на Земле. Постепенно потустороннему вестнику начинает нравиться жизнь людей — и та, которая о ней рассказывает.

Где смотреть: Premier

«Благие знамения»

Британо-американский телесериал, основанный на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Главные герои — демон и ангел — попытаются предотвратить пришествие антихриста.

По сюжету на Землю надвигается Апокалипсис. Его пытаются предотвратить демон Кроули и ангел Азирафаэль, которые за многие столетия привыкли жить среди людей и полюбили их.

Конец света должен был возглавить юный антихрист. Однако выясняется, что демон, который был ответственным за воспитание сына дьявола, много лет назад совершил роковую ошибку: случайно перепутал в роддоме антихриста и обычного человеческого ребенка. Теперь 11-летний мальчик по имени Адам, проживший все детство в семье простых англичан, даже не подозревает о своем важном предназначении.

Друзья, ангел и демон, пытаются спасти Землю, которая стала для них настоящим домом. Но что выберет Адам? Неограниченную власть или свою привычную жизнь среди семьи и друзей?

Где смотреть: IVI

«Бармен»

Российская комедия про неудачника, который пытается изменить свою жизнь с помощью таинственного бармена.

Главный герой мечтает о лучшей жизни, но из-за его нерешительности все остается по-прежнему. Он не может заполучить желаемую работу, красивые девушки проходят мимо, а двери фешенебельных заведений остаются закрытыми.

Однажды Вадим приходит в бар, где таинственный бармен угощает его коктейлем, который меняет его жизнь. Напиток открывает у героя новые способности, о которых он не подозревал. В зависимости от рецепта коктейля Вадим обретает харизму, интеллект или становится неотразим на танцполе.

Но за все нужно платить. У коктейлей есть и побочный эффект, о котором Вадим узнает не сразу.

В главных ролях: Виталий Гогунский, Иван Охлобыстин и Юлия Паршута.

Где посмотреть: Okko

«Бывшая с того света»

Британская костюмная комедия в стиле ретро, рассказывающая о писателе, который оказался в ловушке между нынешней женой и бывшей, которую он случайно воскресил.

Действие фильма происходит в Англии в 1937 году. Драматург Чарльз Кондемайн оказывается в странном положении. Однажды после спиритического сеанса его навещает первая жена Эльвира, которая давно умерла. У нее нет отражения в зеркале, но зато характер — на месте.

Поскольку Чарльз и раньше вдохновлялся идеями бывшей супруги (она придумывала для него сюжеты и героев), драматург решает и в этот раз воспользоваться ее помощью.

Психическое состояние Чарльза вызывает беспокойство у близких, которые замечают, как он общается с пустотой. Но в мире драматурга идет работа над новым сценарием. Получится ли у Чарльза закончить произведение и сохранить брак?

Где посмотреть: Premier

«Министерство времени»

Комедийный сериал о секретной службе правительства Испании, которое оберегает врата в наше настоящее от посягательств людей из других эпох. Специальные агенты министерства — воин из XVI века, первая женщина-студент и медсестра из нашего времени. Герои охраняют Испанию от попыток мошенников переписать историю ради собственной выгоды.

Спасая Испанию и мир от угроз, персонажи сталкиваются с испытаниями, и становятся участниками захватывающих фантастических историй.

Где посмотреть: IVI

«Кевин спасет мир. Если получится»

Еще один комедийный сериал. В центре сюжета оказывается эгоцентричный неудачник Кевин, который пытается спасти человечество, а помогает ему в этом ангел-хранитель Иветт.

Загадочный призрак убеждает Кевина в том, что ему известна большая тайна о судьбе мира. Помочь Иветту в спасении человечества может лишь главный герой, ведь он особенный. Однако, чтобы спасти мир, Кевину придется начать с себя.

Где посмотреть: IVI

«Чудотворцы» (1 сезон)

Американская комедийная ситком–антология с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Главный герой Крэйг и его новая напарница Элайза работают в божественной канцелярии, где занимаются обработкой молитв. Однажды их шеф, Бог, решает уничтожить Землю, потому что его больше занимают собственные увлечения, чем судьбы обитателей планеты.

У Крейга и Элайзы есть лишь две недели, чтобы спасти планету, исполнив одну из самых невозможных молитв — помочь двум неуверенным и влюбленным людям построить отношения.

Где посмотреть: HBO Max

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