Во втором сезоне сериала «Сергий против нечисти» появятся Вий и Горыныч

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о завершении съемок второго сезона сериала «Сергий против нечисти».

Напомним, проект представляет собой мистический комедийный детектив, события которого разворачиваются в современной Москве. Столицу, как и в стародавние времена, наводнила разнообразная нечистая сила, но у нее на пути стоят эпатажных экзорцист, отец Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и таинственная тетушка из церкви (Ирина Розанова). Иногда их борьба похожа на детектив, иногда — на кровавый боевик, но почти всегда пропитана иронией и юмором.

Создатели проекта рассказали, что в новых сериях героям предстоит сразиться со свирепым Горынычем, отмороженной бандой домовых и самим Вием, который еще толпу слуг приведет. Но зрителей наверняка больше волнует, начнется ли роман между Сергием и Катей.

«В продолжении проекта «Сергий против нечисти» герои и злодеи будут органично интегрированы в современную эпоху цифровизации и новых технологий. Знакомые всем с детства сказочные персонажи неожиданно становятся героями современного остроумного детектива», — говорит генеральный продюсер проекта Игорь Мишин.

Авторы сериала пообещали еще больше фантастических аттракционов, смешной жути и черного юмора. Но даты релиза пока не назвали.

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