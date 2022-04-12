Каспер Дружелюбное Привидение вернется в новом игровом сериале

Дружелюбное привидение Каспер вернется на экраны. Американский потоковый сервис Peacock разрабатывает новый сериал о мальчике из потустороннего мира.

Как сообщает издание Deadline, это будет смесь ужасов, приключений и экшена, более мрачная, чем фильм 1995 года. Действие картины будет происходить в старшей школе.

По сюжету семья главных героев приезжает в маленький городок, который уже сто лет хранит мрачную тайну. И найденный ими призрак Каспер становится ключом к темным событиям прошлого. Как и ранее, он будет нарисован с помощью трехмерной анимации.

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Напомним, Каспер является культовым персонажем анимации. Мультсериалы и комиксы о нем выходили еще в 40-х и 50-х годах. Персонаж умер, когда был ребенком, и в загробной жизни не растерял своего дружелюбия и любопытства. В отличие от других призраков, он предпочитает не пугать людей, а дружить с ними. В своих многочисленных появлениях на экране Каспер раз за разом демонстрировал удивительные для неупокоенной души жизнелюбие и эмпатию.

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