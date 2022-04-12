Продюсер «Убивая Еву» рассказала о возможном продолжении сериала

10 апреля завершился показ четвертого и финального сезона популярного британского сериала «Убивая Еву». Не будем разводить спойлеры, лишь отметим, что в финальных сериях создатели шоу отправили на тот свет нескольких значимых персонажей, и концовка получилась довольно трагической.

После завершения сериала его исполнительный продюсер Салли Вудвард Дженти дала интервью изданию Deadline, в котором поделилась мыслями о том, стоит ли продолжать эту историю.

«Конечно, мы думаем об этом, и есть куча вариантов для них (выживших персонажей. — Прим. авт.), но конкретных планов пока что ни для кого нет. В четвертом сезоне мы убили несколько важных персон. Там много людей… Если бы мы были циничны, то, я думаю, сохранили бы гораздо больше из них в живых, но кто-то на днях напомнил мне, что даже Джеймс Бонд был взорван», — рассказала шоураннер.

На днях в прессе появился слух, что у сериала появится спин-офф о персонаже Каролин Мартенс, главы МИ-6 по России. Но продюсер отметила, что это как раз один из вариантов продолжения, который пока не имеет под собой никакой конкретики.

Тогда у Дженти спросили, какой спин-офф хотела бы снять лично она.

«Мне нравятся Константин и Вилланель вместе. Я бы хотела, чтобы они отправились в отпуск. Это может стать чем-то особенным. Например, 15-минутным специальным выпуском, — ответила Салли. — Они просто раздражаются друг на друга. И удивляют друг друга, а потом совсем чуть-чуть мстят друг другу, пока не поймут, что немного устали и хотят просто прочесть дрянной роман».

Она добавила, что создатели сериала сами не ожидали, что у картины появится столько фанатов.

Напомним, «Убивая Еву» — это история о сотруднице британской спецслужбы, которая выслеживает таинственную женщину-убийцу и пытается понять ее мотивы. В итоге обе героини начинают интересоваться друг другом вплоть до взаимной одержимости. Главные роли сыграли Джоди Комер и Сандра О.

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