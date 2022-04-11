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Горбань против Бербер: пять причин посмотреть второй сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Знаменитые блондинки порадуют поклонников идеальными формами.

Горбань против Бербер: пять причин посмотреть второй сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Фото: ТНТ

4 апреля в 21:00 на ТНТ началось продолжение сериала «Проект «Анна Николаевна», оригинального проекта видеосервиса Кинопоиск — полицейской комедии с налетом фантастики, главную роль в которой исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер.

В первом сезоне актриса играла киборга-полицейскую, которая проходила испытание в провинциальном РОВД. Теперь ее образ несколько изменился. Рассказываем, что ждет зрителей в новых сериях и почему их точно не стоит пропускать.

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Новое начало

Финал первого сезона шокировал зрителей. Анна Николаевна сперва пожертвовала собой, чтобы спасти циничного следователя Антона Пожарского, который был в нее влюблен, а затем выстрелила в него на глазах у его супруги Насти.

Но не унывайте — прежние лица точно появятся в новом сезоне. Уже в первой серии Пожарский оказывается жив-здоров — как выяснилось, врачам удалось его спасти. Он быстро воссоединяется со своими приятелями-полицейскими. Безумные приключения никуда не делись: главным героям, например, придется иметь дело с ушлой пенсионеркой, которая оклеветала своих квартирантов, обвинила их в насилии, чтобы выманить у работяг деньги. И таких по-хорошему абсурдных моментов в новых сериях немало (пожалуй, даже больше, чем в первом сезоне).

Вернется и сама Анна Николаевна — правда, здесь зрителей ждет сюрприз. Пожарский и компания познакомятся с живой Анной Николаевной, которая послужила прототипом для андроида. Она тоже полицейская и будет трудиться в одном отделе с Антоном. Отношения у них сперва не заладятся: Пожарский примет девушку за киборга-убийцу и едва не прикончит.

В конце первого сезона остался вопрос: зачем Анна Николаевна стреляла в Пожарского? Сценаристы обязательно ответят на него в новых сериях.

Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“»
Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Фото: ТНТ

Звездный актерский состав

«Проект «Анна Николаевна» собрал один из самых ярких актерских составов среди российских сериалов. В новом сезоне вы увидите всех звезд первого сезона. В роли матерого следака Пожарского снова появится Антон Филипенко, недавно снявшийся в новом сезоне хита телеканала ТНТ «Год культуры». Его чудных коллег, следователей Мокрого и Ляпина, по-прежнему играют Кузьма Сапрыкин («Движение вверх», «Отпуск») и Федор Лавров («БИХЭППИ», «Последний министр»). Наконец, их начальника, бойкого и харизматичного Виктора Галузо, сыграет Сергей Гармаш («12»).

Не обошлись новые серии и без Зои Бербер — только играет она теперь не робота, а живого человека: естественного, улыбчивого и жизнерадостного. От былого эффекта «Терминатора» не осталось и следа.

Что касается новых героев, то среди них есть, например, бывшая Антона — дерзкая Юля в исполнении Марии Горбань. Когда-то она разбила Пожарскому сердце, бросив его накануне свадьбы. Теперь она вернулась и, кажется, хочет начать все сначала. Более того, у нее есть дочь от главного героя, так что, Пожарского ждет нелегкое испытание.

Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“»
Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Фото: ТНТ

Из провинции — в Москву

Второй сезон переносит зрителя из глухой провинции в шумную столицу. Серьезных преступников в Москве намного больше, поэтому героям придется несладко. В первой же серии команда Галузо столкнется с коррумпированным чиновником, и для его поимки Анне Николаевне придется выдавать себя за топ-менеджера.

Окружение героев тоже изменилось. Простодушные следаки уступили место пафосным и язвительным операм. При первой же встрече они подкалывают Пожарского за слишком броскую (розовую!) машину, а Галузо недвусмысленно сравнивают с бандитом — все дело в его суровой и устрашающей внешности.

Дискомфорт от столицы не раз обыграют в шутках. Так, ошарашенный местными бандюганами Галузо предложит друзьям никогда не расставаться с оружием и делать все, чтобы выжить в асфальтовых джунглях. Да и в целом город, который подходит «только для артистов» и где повально слушают Моргенштерна, едва ли подходит старомодным следакам.

Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“»
Пять причин смотреть второй сезона сериала «Проект Анна Николаевна». Фото: ТНТ

Это по-прежнему сериал о любви

«У нас на Руси издревле женщинам нравилось, чтобы мужчина их добивался», — говорит Галузо в первых сериях. В них герой Гармаша разрывался между бывшей женой и нынешней, но в новом сезоне главным романтиком станет Пожарский.

Приехав в Москву, Антон тут же вляпается в любовный четырехугольник. Он по-прежнему женат на Насте, но его внимание постепенно крадет дочь Галузо Юля, с которой он быстро сближается, несмотря на тяжелый разрыв.

И, конечно же, герой неравнодушен к Королькевич, чья внешность не дает выкинуть из памяти андроида-полицейскую. Ближе к середине сезона Антон попробует завязать с ней близкие отношения.

Стоит отметить, что романтическая часть не затмевает приключенческую, а, напротив, отлично дополняет ее, поэтому новые серии понравятся и любителям ромкомов, и фанатам полицейских ситкомов.

Зоя Бербер
Зоя Бербер. Фото: ТНТ

И да, это настоящий хит!

«Проект «Анна Николаевна» — народная сай-фай-комедия с отличным «сарафаном». После выхода второго сезона зрительский рейтинг шоу составил 7,5 из 10. Зрители иронично сравнивали его с хитами вроде «Терминатора», «Я — робот» и «Приключений Электроника», а также отмечали игру актеров, задорный юмор и тему равенства женщин и мужчин.

Первый сезон вышел на Кинопоиске в 2020 году и долгое время находился в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов из каталога видеосервиса, а под конец года попал в топ-20 лучших российских сериалов 2020-го. Второй сезон закрепил успех!

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«Проект «Анна Николаевна»Зоя БерберСергей ГармашТНТФедор Лавров