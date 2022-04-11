Горбань против Бербер: пять причин посмотреть второй сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

4 апреля в 21:00 на ТНТ началось продолжение сериала «Проект «Анна Николаевна», оригинального проекта видеосервиса Кинопоиск — полицейской комедии с налетом фантастики, главную роль в которой исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер.

В первом сезоне актриса играла киборга-полицейскую, которая проходила испытание в провинциальном РОВД. Теперь ее образ несколько изменился. Рассказываем, что ждет зрителей в новых сериях и почему их точно не стоит пропускать.

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Новое начало

Финал первого сезона шокировал зрителей. Анна Николаевна сперва пожертвовала собой, чтобы спасти циничного следователя Антона Пожарского, который был в нее влюблен, а затем выстрелила в него на глазах у его супруги Насти.

Но не унывайте — прежние лица точно появятся в новом сезоне. Уже в первой серии Пожарский оказывается жив-здоров — как выяснилось, врачам удалось его спасти. Он быстро воссоединяется со своими приятелями-полицейскими. Безумные приключения никуда не делись: главным героям, например, придется иметь дело с ушлой пенсионеркой, которая оклеветала своих квартирантов, обвинила их в насилии, чтобы выманить у работяг деньги. И таких по-хорошему абсурдных моментов в новых сериях немало (пожалуй, даже больше, чем в первом сезоне).

Вернется и сама Анна Николаевна — правда, здесь зрителей ждет сюрприз. Пожарский и компания познакомятся с живой Анной Николаевной, которая послужила прототипом для андроида. Она тоже полицейская и будет трудиться в одном отделе с Антоном. Отношения у них сперва не заладятся: Пожарский примет девушку за киборга-убийцу и едва не прикончит.

В конце первого сезона остался вопрос: зачем Анна Николаевна стреляла в Пожарского? Сценаристы обязательно ответят на него в новых сериях.

Звездный актерский состав

«Проект «Анна Николаевна» собрал один из самых ярких актерских составов среди российских сериалов. В новом сезоне вы увидите всех звезд первого сезона. В роли матерого следака Пожарского снова появится Антон Филипенко, недавно снявшийся в новом сезоне хита телеканала ТНТ «Год культуры». Его чудных коллег, следователей Мокрого и Ляпина, по-прежнему играют Кузьма Сапрыкин («Движение вверх», «Отпуск») и Федор Лавров («БИХЭППИ», «Последний министр»). Наконец, их начальника, бойкого и харизматичного Виктора Галузо, сыграет Сергей Гармаш («12»).

Не обошлись новые серии и без Зои Бербер — только играет она теперь не робота, а живого человека: естественного, улыбчивого и жизнерадостного. От былого эффекта «Терминатора» не осталось и следа.

Что касается новых героев, то среди них есть, например, бывшая Антона — дерзкая Юля в исполнении Марии Горбань. Когда-то она разбила Пожарскому сердце, бросив его накануне свадьбы. Теперь она вернулась и, кажется, хочет начать все сначала. Более того, у нее есть дочь от главного героя, так что, Пожарского ждет нелегкое испытание.

Из провинции — в Москву

Второй сезон переносит зрителя из глухой провинции в шумную столицу. Серьезных преступников в Москве намного больше, поэтому героям придется несладко. В первой же серии команда Галузо столкнется с коррумпированным чиновником, и для его поимки Анне Николаевне придется выдавать себя за топ-менеджера.

Окружение героев тоже изменилось. Простодушные следаки уступили место пафосным и язвительным операм. При первой же встрече они подкалывают Пожарского за слишком броскую (розовую!) машину, а Галузо недвусмысленно сравнивают с бандитом — все дело в его суровой и устрашающей внешности.

Дискомфорт от столицы не раз обыграют в шутках. Так, ошарашенный местными бандюганами Галузо предложит друзьям никогда не расставаться с оружием и делать все, чтобы выжить в асфальтовых джунглях. Да и в целом город, который подходит «только для артистов» и где повально слушают Моргенштерна, едва ли подходит старомодным следакам.

Это по-прежнему сериал о любви

«У нас на Руси издревле женщинам нравилось, чтобы мужчина их добивался», — говорит Галузо в первых сериях. В них герой Гармаша разрывался между бывшей женой и нынешней, но в новом сезоне главным романтиком станет Пожарский.

Приехав в Москву, Антон тут же вляпается в любовный четырехугольник. Он по-прежнему женат на Насте, но его внимание постепенно крадет дочь Галузо Юля, с которой он быстро сближается, несмотря на тяжелый разрыв.

И, конечно же, герой неравнодушен к Королькевич, чья внешность не дает выкинуть из памяти андроида-полицейскую. Ближе к середине сезона Антон попробует завязать с ней близкие отношения.

Стоит отметить, что романтическая часть не затмевает приключенческую, а, напротив, отлично дополняет ее, поэтому новые серии понравятся и любителям ромкомов, и фанатам полицейских ситкомов.

И да, это настоящий хит!

«Проект «Анна Николаевна» — народная сай-фай-комедия с отличным «сарафаном». После выхода второго сезона зрительский рейтинг шоу составил 7,5 из 10. Зрители иронично сравнивали его с хитами вроде «Терминатора», «Я — робот» и «Приключений Электроника», а также отмечали игру актеров, задорный юмор и тему равенства женщин и мужчин.

Первый сезон вышел на Кинопоиске в 2020 году и долгое время находился в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов из каталога видеосервиса, а под конец года попал в топ-20 лучших российских сериалов 2020-го. Второй сезон закрепил успех!

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