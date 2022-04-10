Джессика Альба снимется в многосерийном триллере для Netflix

40-летняя Джессика Альба снимется в новом сериале Netflix – по международному бестселлеру «Исповедь на 7:45» (Confessions on the 7:45) писательницы Лизы Ангер. И это будет психологический триллер.

Режиссером картины выступит Чариз Кастро Смит – одна из создателей оскароносного мультфильма «Энканто».

Альба сыграет работающую мать, которая однажды встречает в поезде незнакомца, переворачивающего ее жизнь вверх дном. После того, что она узнает, героиня задается вопросом: а можем ли мы когда-нибудь по-настоящему узнать самых близких нам людей. Актриса сама прочитала роман и осталась под впечатлением от него.

«Я не могла оторваться от этой книги. В тот момент, когда я прочитала строчку: «Если ты хочешь сохранить секрет, ты должен сначала скрыть его от себя», я попалась на крючок, — цитирует Джессику издание Deadline. — Эта книга о попытке похоронить секреты и позор, который мы несем, пока правда не разоблачит нас».

Альба также выступит сопродюсером сериала. Напомним, в 2021 году актриса заявила, что завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Но, видимо, силы в организме звезды еще имеются.

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