Нужна вторая Кейт Миддлтон: создатели «Короны» ищут актрису, похожую на жену принца Уильяма

У девушки должно быть невероятное внешнее сходство с герцогиней Кембриджской в молодости.

Девушки, похожие на Кейт Миддлтон, отзовитесь!

После того, как создатели сериала «Корона» от Netflix объявили о кастинге на роли молодых принцев Уильяма и Гарри, им понадобилась актриса, которая сыграет Кейт Миддлтон.

Шестой и финальный сезон шоу затронет события с 1997 года до начала «нулевых», когда герцоги Кембриджские встретились в университете Святого Андрея.

Но так как Кейт будет лишь относительно небольшой ролью второго плана, кастинг-команда собирается представить ее только в том случае, если найдет актрису, максимально похожую на оригинал.

«Поскольку она необязательно станет важной частью сюжетной линии — присутствие Кейт, по сути, является бонусом, — они возьмут кого-то, только если смогут найти подходящего кандидата», — говорит источник британского издания The Sun.

Когда объявляли о кастинге на роли принцев, тоже говорили, что актерский опыт не требуется, главное — сильное внешнее сходство.

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Съемки финального сезона начнутся в августе 2022 года, так что у создателей «Короны» осталось не так много времени, чтобы пополнить свою «королевскую семью». Напомним, что релиз пятого сезона намечен на ноябрь.

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