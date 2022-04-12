Коротко о главном: 5 российских фильмов и сериалов в формате новелл

11 апреля на ТНТ стартует новый сериал «Семья» с Еленой Валюшкиной и Сергеем Удовиком в главных ролях.

Киноальманах – особый формат, предполагающий краткость и емкость. Здесь в одной истории умещаются все традиционные составляющие хорошего сюжета, в котором герой, как правило, должен измениться. И если в полнометражных фильмах у авторов есть на это как минимум час, то в короткометражных может не быть и десяти минут.

11 апреля на ТНТ премьера сериала «Семья», снятый как раз в формате альманаха. В каждой из 20 серий спрятаны по 4 законченные истории, которые находят свое отражение почти в каждой семье.

Teleprogramma.pro сделала подборку российских киноальманахов, которые успели полюбиться зрителям.

больше по теме Названа дата выхода сериала «Семья» с Еленой Валюшкиной Фильм снят в формате альманаха.

«Год свиньи»

Альманах из трех историй — о том, какая дичь творится на улицах провинциальных городков в ночь на 1 января, интересен из-за необычного авторского подхода к праздничной теме. Не так уж много в России не милых и добрых, а безбашенных комедий про Новый год.

Молодой интерн выходит на свое первое дежурство и узнает, что водитель скорой помощи возит в служебном транспорте вовсе не пострадавших, а девочек из поп-группы «Ваниль», спешащих на корпоративы.

Упавшая банка томатного сока становится виновницей смерти посетителя магазина, и продавщицу ждет незабываемый праздник с мыслями о том, как спрятать труп.

Брат хочет признаться своему близнецу в романе с его женой, но щекотливый вопрос решает китайская гирлянда – она отправляет обманутого мужа на тот свет.

«Небесные жены луговых мари»

Этот альманах режиссер Алексей Федорченко снимал по одноименной книге писателя Дениса Осокина – одного из самых самобытных русскоязычных авторов нашего времени.

«Небесные жены луговых мари» – два десятка коротких историй о девочках, девушках и женщинах из окрестностей республики Марий Эл, коренное население которой называют луговыми мари. Эти истории – этюды, зарисовки, целые рассказы – в неповторимой манере Федорченко и Осокина «подглядывают» за самыми сокровенными, порой жуткими и мистическими моментами жизни мариек.

В ролях – Яна Троянова, Дарья Екамасова, Юлия и Полина Ауг, Яна Сексте и другие интересные российские актрисы.

«Петербург. Только по любви»

Семь историй о самом загадочном и самом европейском русском городе сняли женщины – Анна Пармас, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова и другие.

Здесь Петербург – в кино обычно парадный, исключительно красивый – изображен самым разным. Для одинокой собачницы – большим и полным возможностей, для юной готички – атмосферным и мрачным, для усталой экскурсоводши – уже привычным и изученным вдоль и поперек. А главное – Северная столица здесь живая, настоящая и не глянцевая.

В ролях – Анна Михалкова («Обычная женщина»), Анна Уколова («Домашний арест»), Светлана Камынина («Интерны»), Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской и др.

«Короткое замыкание»

Знаменитый альманах делали известные режиссеры нашего нового кино – Петр Буслов, Борис Хлебников, Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев и Алексей Герман младший. Каждая из новелл здесь – это небольшая визитная карточка режиссеров, которые отвечают за облик российского кинематограф.

Он провокационный благодаря Серебренникову, поэтичный – благодаря Вырыпаеву, душевный – благодаря Хлебникову, в доску наш – благодаря Буслову и ни на кого не похожий и самобытный – благодаря Герману.

«Семья»

Новый сериал Comedy Club Production расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью. Каждая из новелл этого альманаха посвящена всевозможным ситуациям, которые могут случиться в жизни современных людей, они показаны через призму доброго, поддерживающего юмора.

Фишка «Семьи» — удивительное сходство персонажей с реальными людьми, которых вы точно встречали в своей жизни. В ролях – Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита Корниенко, Вероника Мохирева и другие.

Юля и Тимофей счастливы в браке и воспитывают двух дочек, пытаясь найти баланс между личными делами и семейными обязанностями. Вадим и Оля только готовятся стать родителями, причем Вадим подходит к делу куда серьезнее, чем его супруга. Паша пока учится в университете и не знает, чем хочет заниматься. А пара родителей вырастила своих детей, дождалась внуков и теперь в хорошем смысле живет для себя. Из рядовых ситуаций, которые происходят с персонажами и точно знакомы каждому зрителю, и состоит жизнь.

Сериал «Семья» с 11 апреля в 20.00 на ТНТ

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