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Коротко о главном: 5 российских фильмов и сериалов в формате новелл

11 апреля на ТНТ стартует новый сериал «Семья» с Еленой Валюшкиной и Сергеем Удовиком в главных ролях.

Коротко о главном: 5 российских фильмов и сериалов в формате новелл
11 апреля на ТНТ стартует новый сериал «Семья», который снят в формате мини-историй. Фото: ТНТ

Киноальманах – особый формат, предполагающий краткость и емкость. Здесь в одной истории умещаются все традиционные составляющие хорошего сюжета, в котором герой, как правило, должен измениться. И если в полнометражных фильмах у авторов есть на это как минимум час, то в короткометражных может не быть и десяти минут.

11 апреля на ТНТ премьера сериала «Семья», снятый как раз в формате альманаха. В каждой из 20 серий спрятаны по 4 законченные истории, которые находят свое отражение почти в каждой семье.

Teleprogramma.pro сделала подборку российских киноальманахов, которые успели полюбиться зрителям.

«Год свиньи»

Альманах из трех историй — о том, какая дичь творится на улицах провинциальных городков в ночь на 1 января, интересен из-за необычного авторского подхода к праздничной теме. Не так уж много в России не милых и добрых, а безбашенных комедий про Новый год.

Молодой интерн выходит на свое первое дежурство и узнает, что водитель скорой помощи возит в служебном транспорте вовсе не пострадавших, а девочек из поп-группы «Ваниль», спешащих на корпоративы.

Упавшая банка томатного сока становится виновницей смерти посетителя магазина, и продавщицу ждет незабываемый праздник с мыслями о том, как спрятать труп.

Брат хочет признаться своему близнецу в романе с его женой, но щекотливый вопрос решает китайская гирлянда – она отправляет обманутого мужа на тот свет.

«Год свиньи»
«Год свиньи». Фото: кадр из фильма

«Небесные жены луговых мари»

Этот альманах режиссер Алексей Федорченко снимал по одноименной книге писателя Дениса Осокина – одного из самых самобытных русскоязычных авторов нашего времени.

«Небесные жены луговых мари» – два десятка коротких историй о девочках, девушках и женщинах из окрестностей республики Марий Эл, коренное население которой называют луговыми мари. Эти истории – этюды, зарисовки, целые рассказы – в неповторимой манере Федорченко и Осокина «подглядывают» за самыми сокровенными, порой жуткими и мистическими моментами жизни мариек.

В ролях – Яна Троянова, Дарья Екамасова, Юлия и Полина Ауг, Яна Сексте и другие интересные российские актрисы.

«Небесные жены луговых мари»
«Небесные жены луговых мари». Фото: кадр из фильма

«Петербург. Только по любви»

Семь историй о самом загадочном и самом европейском русском городе сняли женщины – Анна Пармас, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова и другие.

Здесь Петербург – в кино обычно парадный, исключительно красивый – изображен самым разным. Для одинокой собачницы – большим и полным возможностей, для юной готички – атмосферным и мрачным, для усталой экскурсоводши – уже привычным и изученным вдоль и поперек. А главное – Северная столица здесь живая, настоящая и не глянцевая.

В ролях – Анна Михалкова («Обычная женщина»), Анна Уколова («Домашний арест»), Светлана Камынина («Интерны»), Рената Литвинова с дочерью Ульяной Добровской и др.

«Петербург. Только по любви»
«Петербург. Только по любви». Фото: кадр из сериала

«Короткое замыкание»

Знаменитый альманах делали известные режиссеры нашего нового кино – Петр Буслов, Борис Хлебников, Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев и Алексей Герман младший. Каждая из новелл здесь – это небольшая визитная карточка режиссеров, которые отвечают за облик российского кинематограф.

Он провокационный благодаря Серебренникову, поэтичный – благодаря Вырыпаеву, душевный – благодаря Хлебникову, в доску наш – благодаря Буслову и ни на кого не похожий и самобытный – благодаря Герману.

«Короткое замыкание»
«Короткое замыкание». Фото: кадр из сериала

«Семья»

Новый сериал Comedy Club Production расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью. Каждая из новелл этого альманаха посвящена всевозможным ситуациям, которые могут случиться в жизни современных людей, они показаны через призму доброго, поддерживающего юмора.

Фишка «Семьи» — удивительное сходство персонажей с реальными людьми, которых вы точно встречали в своей жизни. В ролях – Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита Корниенко, Вероника Мохирева и другие.

Юля и Тимофей счастливы в браке и воспитывают двух дочек, пытаясь найти баланс между личными делами и семейными обязанностями. Вадим и Оля только готовятся стать родителями, причем Вадим подходит к делу куда серьезнее, чем его супруга. Паша пока учится в университете и не знает, чем хочет заниматься. А пара родителей вырастила своих детей, дождалась внуков и теперь в хорошем смысле живет для себя. Из рядовых ситуаций, которые происходят с персонажами и точно знакомы каждому зрителю, и состоит жизнь.

Елена Валюшкина и Сергей Удовик
Елена Валюшкина и Сергей Удовик. Фото: ТНТ

Сериал «Семья» с 11 апреля в 20.00 на ТНТ

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Елена ВалюшкинаРената ЛитвиноваСветлана КамынинаСериалТНТ