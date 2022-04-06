Названа дата выхода второго сезона «Войны семей»

На ТНТ с 11 апреля выходит второй сезон комедийного сериала «Война семей». На этот раз актерский состав пополнили Ангелина Стречина и Григорий Верник.

В первом сезоне, напомним, два друга детства Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) разругались после того, как раскрылся роман Димы с дочерью друга. Во второй части наших героев ждут новые испытания и разногласия.

«Даже если нам кажется, что мы хорошо знаем своих друзей и близких, в какой-то момент они могут открыться нам с неожиданной стороны. Наш сериал отличается от другого комедийного контента. Мы все делали честно, поэтому, надеюсь, получилось хорошо», — признался Александр Робак.

Смотрите «Войну семей» с 11 апреля, с понедельника по четверг в 22:00.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!