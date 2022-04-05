Боже, храни королеву: вышел первый трейлер сериала о группе Sex Pistols

Премьера картины состоится в конце мая 2022 года.

4 апреля американский канал FX опубликовал короткий трейлер предстоящего биографического мини-сериала о культовой британской рок-группе Sex Pistols.

Картина получила название Pistol. Ее режиссером выступил Дэнни Бойл, снявший «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб», «Стив Джобс» и Yesterday. В основу сюжета легли мемуары гитариста легендарной панк-группы Стива Джонса.

Сериал расскажет историю создания и взрывного успеха Sex Pistols. Выпустив всего один студийный альбом в 1977 году, коллектив навечно вписал себя в историю рока, сформировав субкультуру и стиль панк. Музыканты активно выказывали неуважение к британской королевской семье и пропагандировали анархию. В трейлере герои картины рассуждают о революции, свержении монархии и разрушении.

В сериале появятся такие культовые личности, как Сид Вишес и его девушка Нэнси, модельер Вивьен Вествуд, продюсер Малкольм Макларен и другие. В проекте задействованы Мэйси Уильямс и дочь Джуда Лоу Айрис.

Трансляция сериала начнется 31 мая на видеосервисе Hulu.

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