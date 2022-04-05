Харрисон Форд снимется в своем первом сериале

79-летний актер подписал контракт на роль в проекте от создателей «Теда Лассо».

Харрисон Форд блистает на экранах с 60-х годов, но все его работы были полнометражными фильмами. Только в возрасте 79 лет актер созрел для игры в сериале.

Как сообщает издание Variety, на днях звезда кино подписал контракт на съемки в сериале Shrinking («Уменьшение» или «Застенчивый»), главную роль в котором сыграет Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»). Последний пишет сценарий вместе с создателями сериального хита «Тед Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстином.

Новая картина расскажет о психотерапевте, который решает вопреки профессиональным стандартам и этике говорить своим клиентам то, что на самом деле о них думает. Этот неоднозначный ход принесет большие изменения в судьбе как пациентам, так и самому врачу.

Форд же сыграет наставника главного героя, резкого и прямолинейного старика, у которого недавно диагностировали болезнь Паркинсона. Персонажу придется учиться жить в новых обстоятельствах, преодолевать конфликты в своей семье и еще давать советы по психотерапии своим ученикам.

Издание отмечает, что это будет первая роль Харрисона Форда на телевидении. Хотя сериалом занимается компания Apple, очевидно, для своего потокового сервиса Apple TV+.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.