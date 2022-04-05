Netflix приступил к съемкам третьего сезона «Ведьмака»

В новых сериях три главных героя будут путешествовать вместе.

Стартовали съемки третьего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Об этом 4 апреля сообщил официальный аккаунт проекта в Twitter.

Создатели картины опубликовали первый кадр со съемок. На нем исполнители главных ролей Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифэр) сидят уже загримированные и в костюмах в актерских креслах, наслаждаясь видом заснеженной долины. Очевидно, часть событий нового сезона пройдет в снегах на горных перевалах.

Авторы сериала также выложили предварительный сюжет третьей части. Согласно нему чародейка Йеннифэр отведет княжну Цири в магическую академию Аретузы, чтобы разобраться с ее даром. Ведьмак Геральт продолжит защищать свое «дитя предназначения», так как с каждым шагом эта троица все больше впутывается в сеть интриг, которую плетут маги и короли континента.

Напомним, «Ведьмак» является одним из самых популярных сериалов Netflix. Первый сезон, вышедший в конце 2019 года, удивил своей близостью к первоисточнику — фэнтези-романам Анджея Сапковского. Однако вторая часть саги, представленная зрителям в конце 2021-го, уже довольно сильно отошла от сюжета книг.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.