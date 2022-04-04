Названа дата выхода комедийного сериала «Нереалити» с Николаем Фоменко в главной роли

Этот фильм о границах между реальностью и реалити-шоу.

С 19 апреля в онлайн-кинотеатрах Premier и Kion состоится премьера нового комедийного сериала Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко в главных ролях.

В фильме рассказывается про девушку Риту, которая становится звездой популярного реалити-шоу. Спустя 10 лет «жизни на ТВ» телезвезда решает вернуться в обыденную атмосферу провинциального города. Правда, делает это не по своей воле: из проекта ее выгнали, а за возвращение вымогали взятку, денег на которую у Риты не было.

Чтобы исправить свое положение и вернуться к былой славе, девушка приезжает в Костров — город, в котором она родилась и выросла. Рита пытается найти деньги, но никто ей не рад.

Съемки сериала проходили в Москве и Тверской области.

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