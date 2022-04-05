5 фильмов о роботах, андроидах и киборгах, которые вы могли пропустить

4 апреля на телеканале ТНТ зрители увидят продолжение сериала «Проект «Анна Николаевна». Это оригинальный проект Кинопоиска, который рассказывает историю об андроиде на службе в полиции. Героиня Зои Бербер – далеко не единственный кибернетический организм, призванный блюсти закон и порядок.

Teleprogramma.pro вспоминает других андроидов, которые оберегают покой граждан на улицах киногородов и кинопланет.

Дроиды – «Звездные войны» (1977 – 2019)

Во вселенной «Звездных войн» дроиды – это механические существа с искусственным интеллектом. Как правило, они работают на службе у человека. Существуют боевые, пыточные и разведывательные дроиды, а есть медики, пилоты и астромеханики.

Всеми любимый R2-D2 — как раз астромеханик. Его основные функции – быть механиком космических кораблей и специалистом по взаимодействию с компьютерами. Но при этом он способен и нейтрализовать врагов, если его владельцу необходима помощь. Его вечный спутник C-3PO – это пример протокольного дроида, который владеет более чем шестью миллионами форм общения. Он незаменимый помощник в любых переговорах.

K-2SO из фильма «Изгой один» – это дроид-охранник, перепрограммированный в специалиста по стратегическому планированию. А L3-37 из «Хана Соло» – уникальный дроид-«франкенштейн» с женской личностью, собранный из частей других механизмов.

Офицер Кей – «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Андроидов во вселенной «Бегущего по лезвию» называют репликантами. Они сильнее, выносливее и умнее обычных людей, хотя и выглядят визуально совсем одинаково. Именно таков офицер Кей, который работает в отделе полиции.

Он бегущий по лезвию и его задача — вычислять и утилизировать взбунтовавшихся репликантов. Справляться с этим ему помогает нечеловеческое спокойствие и сверхчеловеческие силы: чтобы победить в схватке андроида, превосходящего обычного человека во всем, нужно как минимум ему соответствовать.

Чтобы репликанты ощущали себя практически настоящими людьми с точки зрения природы, им даже внедряют человеческие воспоминания, которые, впрочем, синтезируют в специальной лаборатории те самые электроовцы, о которых мечтают андроиды в оригинальном произведении Филипа Дика.

Робот-полицейский Алекс Мерфи – «Робокоп» (1987)

Полицейский человек? Слишком уязвим. Полицейский робот? Слишком непредсказуем. А вот робокоп – идеальный вариант. Когда полицейский Алекс Мерфи погибает во время выполнения служебного задания, группа ученых возвращает его в строй в виде киборга.

От Мерфи остается лишь лицо и внутренние органы, остальное роботизированная система. Титановый корпус и кевларовые протезы помогают ему проламывать бетонные стены и оставаться неуязвимым к огнестрельному и холодному оружию. При этом у него имеется и собственный набор огнестрела, которым Робокоп пользуется без промахов.

Полиция получает набор «два в одном», который называют будущим правоохранительных органов: компьютерная база данных, совмещенная с уникальным опытом работы на улицах города. Вот только сам Мерфи такую судьбу не выбирал, и воспоминания о смерти не дают ему стать послушным убийцей, делающим все то, что от него хотят.

Анна Николаевна – «Проект «Анна Николаевна» (2020 – наст.вр.)

Андроид Анна Николаевна Королькевич – передовая разработка отечественных ученых, выпущенная под кодовым названием Арт 45-36. Но поскольку основная цель внедрения киборга в обычный полицейский отдел, его очеловечивание, то совершенный страж порядка получил имя, фамилию, отчество и практически все «людские» характеристики, чтобы не выделяться из толпы.

Почти, как Алекс Мерфи из пункта выше! Андроид в совершенстве владеет огнестрельным и холодным оружием, непобедим в рукопашном бою, в точности воспроизводит аудиовизуальную информацию. При этом Анна Николаевна может изображать человеческие эмоции, есть, пить и даже заниматься интимом.

Несмотря на то, что робот создавался как идеальный полицейский: абсолютно честный и непредвзятый, в этой работе, — важны и другие качества. Это человеческая смекалка и способность в нужные моменты действовать согласно меняющимся обстоятельствам.

DRN-0167 «Дориан» – «Почти человек» (2013-2014)

Полицейские из сериала «Почти человек» работают в тандеме: человек, который наполовину робот, и робот, который наполовину человек. DRN-0167 – это устаревшая модель андроида, которую вывели из эксплуатации из-за того, что роботы, созданные по программе «синтетическая душа», плохо справлялись с контролем эмоций.

При этом андроиды этой серии способны идентифицировать степень потенциальной угрозы и даже работать как портативная лаборатория: брать анализ крови прямо на месте преступления и мгновенно загружать его в систему.

Принципиальное отличие DRN от новых роботов в том, что те действуют опираясь на логику и закон, у них нет свободы воли, они ничего не чувствуют: собственно, из-за таких установок погиб напарник главного героя, а сам он потерял ногу.

«Дориан» же утверждает, что был спроектирован, чтобы чувствовать так же, как и человек. За счет этого он становится более надежным напарником для полицейских-людей: такой товарищ точно не бросит умирать в перестрелке, руководствуясь лишь математическими алгоритмами.

Смотрите второй сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» с 4 апреля на телеканале ТНТ.

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