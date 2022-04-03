Джиллиан Андерсон назвала условие, при котором вернется в «Секретные материалы»

Актриса Джиллиан Андерсон прославилась ролью Даны Скалли в популярном сериале «Секретные материалы». В новом интервью 53-летняя звезда рассказала, что в начале 90-х этот проект ее очень заинтересовал, так как главная героиня отличалась от всего того, что можно было увидеть по ТВ в то время.

«Я не думаю, что в моем сознании сразу появилась мысль: «О, это феминистский персонаж». Я думала, скорее: «Это женщина, которую я раньше не видела по телевизору, и она такая уникальная», — цитирует артистку издание Variety.

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Оригинальный сериал выходил в 1993-2002 годах. Затем в 2008-м появился полнометражный фильм, а в 2016-м и 2018-м зрителям были представлены два дополнительных сезона. Без сомнения, фанаты «Секретных материалов» хотели еще раз увидеть Дану Скалли на экране, но сама актриса отнюдь не рада такой перспективе.

«Ну это просто уже такая старая идея. Я делала это столько лет, а еще все закончилось на такой неудачной ноте, — говорит Андерсон, имея в виду финальную беременность Скалли. — Для того, чтобы даже начать этот разговор (о новом сезоне, — Прим. авт.), потребуется совершенно новый набор сценаристов, и продолжить нужно будет так, чтобы картина ощущалась свежей и прогрессивной. А так, да – она осталась очень далеко в прошлом».

Добавим, что это интервью актриса дала после того, как получила награду Variety Icon Award на французском фестивале Canneseries.

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