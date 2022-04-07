«Мы были ограничены»: режиссер последнего фильма с Евгенией Брик рассказала, что осталось за кадром

На Первом канале продолжается показ драмы Алены Званцовой «Никто не узнает». Многосерийный фильм поднимает тему взросления уже зрелых людей, актуальную сегодня. Ведь все чаще и чаще взрослые, которые не в силах приспособиться к обстоятельствам, ведут себя, как дети. В этом фильме свою последнюю роль сыграла актриса Евгения Брик.

В сериале рассматривается и еще ряд тем, подробнее о которых в беседе с Teleprogramma.pro рассказала сама Алена Званцова.

«Я консультировалась с врачами-репродуктологами»

— Полноценным персонажем вашего фильма можно назвать Москву. Город, который заиграл новыми современными красками именно в 2010-х, показан романтичным. Это была одна из ваших режиссерских задач? Какие места Москвы вам самой наиболее близки, и какие из них можно увидеть в сериале «Никто не узнает»?

— Я очень люблю Москву, хотя сама и приезжая. И мне, конечно, очень хотелось показать именно ту Москву, которая мне симпатична. Мне очень нравятся улица Трубная и переулки в районе Цветного бульвара, переулки в районе Тверской и путь от Таганки к кинотеатру «Иллюзион». Нравятся «Музеон» и музей «Гараж»…

Но, к сожалению, сериал снимался ровно во время Чемпионата Мира по футболу, который проходил в Москве. Поэтому мы были очень ограничены по съемкам в центре. Тем не менее, в сериале появится и «Музеон», и кусочек улицы Трубной, и Тверская. А в день открытия Чемпионата мы даже умудрились поснимать в парке Зарядье. Нам тогда очень помогла Кинокомиссия, ну, и желание показать город, который мы все любим.

— Тема детдомов и ЭКО четко прописана в сценарии. Изучали ли этот вопрос? Общались ли с реальными воспитателями или врачами из клиник?

— Что касается ЭКО, то, конечно, невозможно писать сценарий, не погружаясь в тему. Я консультировалась с двумя замечательными врачами-репродуктологами, которые рассказали многое из того, что вошло в фильм.

Естественно, есть подруги, которые проходили через эту процедуру. А кроме того, многие актрисы курируют помощь детским домам и всерьез погружены в эту тему, в страх людей перед наследственностью. Поэтому, конечно же, да — были и разговоры и консультации.

«С дружбой каждый раз все индивидуально»

— Интересна и тема подростков в проекте, которая делает акцент на нехватку любви, в том числе и родительской. Хотя также считывается, что и сама девушка словно не способна на любовь. Вкладывали эти смыслы? Или как сами высказались бы на этот счет?

— Подростковый возраст, на мой взгляд, вообще самый тяжелый. И как родителям тяжело с подростком, так и тинейджеру тяжело и с родителями, и с самим собой. Отсюда и ощущение тотальной нелюбви. Ну, и, собственно, умение любить (если у человека сразу нет природного дара любви) нарабатывается с годами, с потерями и т.д. Наша героиня – умная, сложная, закрытая девочка. Ей этот путь еще предстоит пройти.

— Чем отличается дружба, возникшая у людей в 90-е, от отношений в нынешнее время (по сюжету на восьмерку героев не сильно влияет социальный статус каждого из них)?

— Мне кажется, с дружбой — это каждый раз очень индивидуально. И не зависит от времени, когда она образовалась. Иногда пустяк, ничтожная разница в социальном статусе рушит все, а иногда люди, несмотря ни на что, продолжают оставаться близкими всю жизнь. Но если вы посмотрите картину, то увидите, что с отношениями в этой компании не все так просто. Где-то это просто приличия, а где-то настоящие человеческие вещи, наоборот, прячутся под внешним пофигизмом.

— В фильме герои неоднократно играют в футбол во внерабочее время. Кто из актеров, по мнению режиссера, наиболее филигранно обращался с мячом?

— За футбол ничего не скажу. Мои познания в этой игре — примерно на уровне: ногой попасть по мячу хорошо, рукой — плохо! Так что боюсь оказаться здесь позорным комментатором. И подорвать доверие ко мне артистам. Тут я, на самом деле, доверилась тем, кто понимает: благо, мужчин и игроков, и болельщиков на площадке было предостаточно, и они как-то все нашли общий язык.

— Вопрос, который висит в атмосфере фильма, — это терпение в браке. Стоит ли пережидать бури и дисгармонию месяцами при явном конфликте пары во имя детей или вроде бы безоблачного совместного прошлого, дающего надежды на будущее? Или же по нынешней скоростной и стрессовой жизни лучше своевременно уходить от психологической неудовлетворенности из брака в свободное плавание или новые отношения?

— С терпением в браке и попытками немедленно рвать семейные узы – тоже на самом деле индивидуально. Бывает, что людям действительно лучше разойтись, если они оба так понимают и чувствуют. Главное, не оставлять друг друга в беде.

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