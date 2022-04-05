«Никто не узнает»: кто есть кто в сериале, где Евгения Брик сыграла свою последнюю роль

С 4 апреля на Первом канале вышел сериал Алены Званцовой «Никто не узнает». В этой картине свою последнюю роль сыграла актриса Евгения Брик, ушедшая из жизни в феврале этого года.

В центре сюжета — восемь друзей. Им уже под сорок, но во многом они еще как дети: в свободное время гоняют в футбол, ходят большой компанией в кино, живут в свое удовольствие. Но когда сердце подводит Игоря (Кирилл Сафонов), и он теряет сознание прямо на улице, то решает во что бы то ни стало «подарить» жене ребенка.

Есть лишь одна загвоздка: Игорь не может иметь детей. Впрочем, успешный чиновник найдет способ справиться с этим досадным недоразумением, ведь он может совладать со всем, кроме собственных чувств…

Даша — Евгения Брик

Даша — уже 15 лет замужем за Игорем и счастлива в браке. Она успешный фотограф и живет в свое удовольствие. Единственное, чего нет в ее семейной жизни, — детей.

«Герои — мои ровесники: 40-45 лет, представители среднего класса, творческой интеллигенции. По сути, сериал о нас — успешных, состоявшихся представителях среднего класса и среднего возраста. Новом подрастающем поколении, — поясняет режиссер Алена Званцова. — Смысле жизни и его отсутствии. О том, что все мы — чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких. Раньше старость начиналось в 50, а теперь не раньше 70. В 45 люди ездят на мотоциклах, тусят и рожают. Как раз об этом картина, о «детях», о нас. Мир изменился, и мы играем по его правилам».

В сериале, который носил рабочее название «Дети», свою последнюю роль сыграла Евгения Брик («Оттепель», «Стиляги», «Садовое кольцо»), которой не стало в феврале 2022 года. На проекте актриса работала вместе с мужем Валерием Тодоровским, продюсером сериала «Никто не узнает». За эту роль Брик получила награду фестиваля сериалов «Пилот».

Игорь — Кирилл Сафонов

Успешный чиновник, который после случившегося прямо на улице сердечного приступа принимает решение «подарить» жене ребенка. Сам он детей иметь не может, поэтому предлагает супруге самой найти донора среди их общих друзей. Даша шокирована, но из любви к мужу готова совершить невозможное…

«С момента ее согласия их отношения и мир вокруг шаг за шагом начинают рушиться. Потому что наши даже самые благородные решения иногда, как в спорте, оказываются «слишком высокой планкой»: можно понадеяться, что возьмешь высоту, но на самом деле с ней не справиться», — говорит Алена Званцова.

Кирилла Сафонова зрители Первого помнят по ролям в сериалах «Хорошие руки», «Штрафник» и «Татьянин день», а после сериала «Краткий курс счастливой жизни» актер стал настоящим секс-символом.

Ника — Виктория Исакова

Звезда кино, замужем за Митей. Пара воспитывает двух детей от предыдущих отношений Ники и расходится во мнении относительно собственных детей. Еще больше отношения накаляет вынужденный переезд матери Ники, с которой та никогда не была особенно близка.

Нику сыграла заслуженная артистка России, обладательница множества наград Виктория Исакова. Среди ее значимых ролей можно вспомнить работы в «Ученике» Кирилла Серебренникова, «Оттепели» Валерия Тодоровского, «Человеке из Подольска» Семена Серзина, «Эпидемии» Яны Вагнер, «Частице вселенной» Алены Званцовой и «Вертинском» Авдотьи Смирновой.

Митя — Юрий Быков

Когда-то планировал стать великим режиссером, а теперь довольствуется статусом скромного ресторатора, мужа звездной актрисы и отца чужих детей.

В роли Мити — Юрий Быков, известный не только актерскими работами («Майор», «Слоны могут играть в футбол»), но и громкими режиссерскими проектами «Метод», «Дурак» и «Спящие».

Хрюндель — Александр Робак

Успешный продюсер Вова с дружеским прозвищем Хрюндель, который занят решением проблем дочери-подростка, о которой он с женой узнал ошеломительную правду.

Александр Робак, полюбившийся зрителям ролями обаятельных недотеп, в последнее время много снимается в серьезных драматических проектах: «Эпидемия», «Домашний арест», «Колл-центр».

Юля — Яна Сексте

Жена Хрюнделя, состоящая в непростых отношениях с Германом, — давняя связь не дает женщине покоя спустя много лет.

Яна Сексте, сыгравшая Юлю, не так много снимается в кино («Цыпленок жареный», «Триггер», «Операция «Сатана», «Оттепель»), зато удостоена множества наград за театральные проекты — на ее счету несколько премий «Триумф» и «Звезда театрала».

Герман — Олег Ягодин

Талантливый певец, собирающийся принять сан священника, но запутавшийся в себе. Скорее, ему нужны спасение и умиротворение, нежели он сам способен протянуть руку помощи ближнему.

Екатеринбургский театральный актер, заслуженный артист России Олег Ягодин в кино снимается нечасто, но зрители помнят его по ролям в «Орлеане» Андрея Прошкина и в восьмой части антологии о майоре Черкасове «Западня».

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