Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Пассажиры»

На видеосервисе START скоро выйдет второй сезон сериала «Пассажиры» с Сергеем Гилевым и Анной Чиповской в главных ролях. Картина выйдет на экраны уже 8 апреля.

Теперь перед таксистом Кириллом будет стоять новая задача 3 ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», поняв, что держит их на Земле. Помогать ему будет Мэри (Аня Чиповская), которая тоже оказалась между мирами.

«Пассажиры. Последняя любовь на Земле» состоит из восьми новелл, — рассказывает Сергей Гилев. — Сложными были все сцены, особенно те, в которых надо было много бегать, иногда уставал. Еще непростыми были сцены с Анной Чиповской — она очень опытная и строгая, я ее всегда боялся».

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