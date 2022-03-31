«Предстояло играть человека не в себе»: тайны закулисья фильма «О чем она молчит»

2 апреля на Первом канале стартует премьера четырехсерийной медицинской драмы «О чем она молчит». В картине сыграли Станислав Тикунов, Павел Майков, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Софья Лебедева, Татьяна Орлова, Алексей Суренский, Алексей Анищенко, Галина Бессинная, Юлия Шиферштейн и другие.

Драматичная история молодого врача в фильме «О чем она молчит»

По сюжету, молодой доктор Валентин Румянцев расстается с любимой девушкой, после чего утрачивает доверие к женщинам. Проблемы в личной жизни негативно влияют и на профессиональную деятельность врача. Он совершает серьезную ошибку, которая чуть не кончается для его пациента летальным исходом.

Потеряв интерес ко всему происходящему, Валентин хочет оставить врачебную практику, но коллеги уговаривают его повременить с таким поспешным решением. Для начала Валентин становится участковым педиатром в обычной поликлинике, где большая часть его коллег, да и пациентов тоже, составляют женщины. Но он совершенно не понимает их. Однажды молодой врач знакомится с одной странной пациенткой Валентиной, чей ребенок пропадает спустя несколько дней… Теперь Валентину Румянцеву предстоит выяснить правду, и он поневоле становится детективом…

Станислав Тикунов: «В кадре мы старались делать все честно и правдиво»

По словам исполнителя роли Валентина Станислава Тикунова, он с детства мечтал стать врачом-хирургом. И теперь его мечта отчасти исполнилась – он сыграл доктора на экране.

Как говорит Станислав, на площадку приглашали консультанта, который рассказывал, как правильно пользоваться медицинскими инструментами и оборудованием.

«Мы старались делать в кадре все честно и правдиво. Надеюсь, у нас получилось», — пояснил Станислав Тикунов.

По словам исполнительницы роли Валентины Светланы Смирновой-Марцинкевич, съемки были весьма сложные для нее, поскольку у нее много характерных сцен. Одна из самых больших сложностей заключалась в том, что актрисе предстояло сыграть человека не в себе.

«Моя героиня оказывается в непростой ситуации. Зритель будет испытывать к ней неоднозначные чувства: сопереживать и не очень доверять. Финал будет неожиданный!», — сказала Светлана.

Съемки проходили в Москве и Московской области.

Татьяна Орлова: «Приятно видеть на съемках знакомого человека»

Одну из ключевых ролей в сериале «О чем она молчит» также сыграла актриса Татьяна Орлова.

«Я играю заместителя главного врача, которая воспитывает проблемную внучку. Съемки шли в кабинете моей героини, в поликлинике, в квартире. Кстати, недавно на СТС вышел сериал «Семейка», где по сюжету у меня тоже трое внуков, — сказала Татьяна. — У моей героини есть внуки и в многосерийном фильме «Старушки в бегах». Недавно по Первому каналу показывали картину «Старушки в снегах» — продолжение истории.

— Как у вас складывались отношения с режиссером сериала «О чем она молчит» Артемом Антоновым? Не спорили с ним, не отстаивали свою точку зрения по каким-то творческим вопросам?

— Режиссер – прекрасный парень. Я не спорила с ним, а играла то, что он мне говорил.

— Подружились с кем-то из съемочной группы?

— До съемок я знала Стаса Тикунова, снималась с ним в одном большом сериале. Вот с ним у меня замечательные отношения!

— Насколько важно для актера видеть на съемочной площадке людей, с которым он ранее пересекался?

— Это не имеет значения. Просто приятно видеть знакомого человека. Тем более Стаса, которого я очень люблю. Он замечательный человек, и время от времени мы переписываемся.

— Сериал называется «О чем она молчит». А вы предпочитаете больше говорить или слушать собеседника?

— Конечно, я люблю больше слушать.

— Некоторые актеры говорят, что не могут видеть себя на экране, поэтому и не смотрят свои работы. А вы будете смотреть сериал «О чем она молчит» 2 апреля?

— Конечно, буду. Мне интересно. Я абсолютно спокойно отношусь к себе на экране.

Смотрите четырехсерийный фильм «О чем она молчит» 2 апреля на Первом канале, в 11. 15

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