Салат из баклажанов от финалиста шоу «Молодые ножи»
Видео
Как выбрать одежду по типу фигуры: советы звездного стилиста
Видео

«Предстояло играть человека не в себе»: тайны закулисья фильма «О чем она молчит»

Первый канал представляет медицинскую драму с элементами детектива.

«Предстояло играть человека не в себе»: тайны закулисья фильма «О чем она молчит»
Татьяна Орлова. Фото: Global Look Press

2 апреля на Первом канале стартует премьера четырехсерийной медицинской драмы «О чем она молчит». В картине сыграли Станислав Тикунов, Павел Майков, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Софья Лебедева, Татьяна Орлова, Алексей Суренский, Алексей Анищенко, Галина Бессинная, Юлия Шиферштейн и другие.

Драматичная история молодого врача в фильме «О чем она молчит»

По сюжету, молодой доктор Валентин Румянцев расстается с любимой девушкой, после чего утрачивает доверие к женщинам. Проблемы в личной жизни негативно влияют и на профессиональную деятельность врача. Он совершает серьезную ошибку, которая чуть не кончается для его пациента летальным исходом.

Павел Майков в фильме «О чем она молчит». Фото:
Павел Майков в фильме «О чем она молчит». Фото: Первый канал

Потеряв интерес ко всему происходящему, Валентин хочет оставить врачебную практику, но коллеги уговаривают его повременить с таким поспешным решением. Для начала Валентин становится участковым педиатром в обычной поликлинике, где большая часть его коллег, да и пациентов тоже, составляют женщины. Но он совершенно не понимает их. Однажды молодой врач знакомится с одной странной пациенткой Валентиной, чей ребенок пропадает спустя несколько дней… Теперь Валентину Румянцеву предстоит выяснить правду, и он поневоле становится детективом…

Станислав Тикунов: «В кадре мы старались делать все честно и правдиво»

По словам исполнителя роли Валентина Станислава Тикунова, он с детства мечтал стать врачом-хирургом. И теперь его мечта отчасти исполнилась – он сыграл доктора на экране.

Как говорит Станислав, на площадку приглашали консультанта, который рассказывал, как правильно пользоваться медицинскими инструментами и оборудованием.

«Мы старались делать в кадре все честно и правдиво. Надеюсь, у нас получилось», — пояснил Станислав Тикунов.

Станислав Тикунов и Светлана Смирнова-Марцинкевич в фильме «О чем она молчит». Фото:
Станислав Тикунов и Светлана Смирнова-Марцинкевич в фильме «О чем она молчит». Фото: Первый канал

По словам исполнительницы роли Валентины Светланы Смирновой-Марцинкевич, съемки были весьма сложные для нее, поскольку у нее много характерных сцен. Одна из самых больших сложностей заключалась в том, что актрисе предстояло сыграть человека не в себе.

«Моя героиня оказывается в непростой ситуации. Зритель будет испытывать к ней неоднозначные чувства: сопереживать и не очень доверять. Финал будет неожиданный!», — сказала Светлана.

Съемки проходили в Москве и Московской области.

Татьяна Орлова: «Приятно видеть на съемках знакомого человека»

Одну из ключевых ролей в сериале «О чем она молчит» также сыграла актриса Татьяна Орлова.

Татьяна Орлова. Фото:
Татьяна Орлова. Фото: Global Look Press

«Я играю заместителя главного врача, которая воспитывает проблемную внучку. Съемки шли в кабинете моей героини, в поликлинике, в квартире. Кстати, недавно на СТС вышел сериал «Семейка», где по сюжету у меня тоже трое внуков, — сказала Татьяна. — У моей героини есть внуки и в многосерийном фильме «Старушки в бегах». Недавно по Первому каналу показывали картину «Старушки в снегах» — продолжение истории.

— Как у вас складывались отношения с режиссером сериала «О чем она молчит» Артемом Антоновым? Не спорили с ним, не отстаивали свою точку зрения по каким-то творческим вопросам?   

— Режиссер – прекрасный парень. Я не спорила с ним, а играла то, что он мне говорил.

— Подружились с кем-то из съемочной группы?

— До съемок я знала Стаса Тикунова, снималась с ним в одном большом сериале. Вот с ним у меня замечательные отношения!

— Насколько важно для актера видеть на съемочной площадке людей, с которым он ранее пересекался?

— Это не имеет значения. Просто приятно видеть знакомого человека. Тем более Стаса, которого я очень люблю. Он замечательный человек, и время от времени мы переписываемся.

Станислав Тикунов и Светлана Смирнова-Марцинкевич в фильме «О чем она молчит». Фото:
Станислав Тикунов и Светлана Смирнова-Марцинкевич в фильме «О чем она молчит». Фото: Первый канал

— Сериал называется «О чем она молчит». А вы предпочитаете больше говорить или слушать собеседника?

— Конечно, я люблю больше слушать.

— Некоторые актеры говорят, что не могут видеть себя на экране, поэтому и не смотрят свои работы. А вы будете смотреть сериал «О чем она молчит» 2 апреля?

— Конечно, буду. Мне интересно. Я абсолютно спокойно отношусь к себе на экране.

Смотрите четырехсерийный фильм «О чем она молчит» 2 апреля на Первом канале, в 11. 15

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале! 

Тэги

«О чем она молчит»медицинаПервый каналСветлана Смирнова-МарцинкевичСтанислав ТикуновТатьяна Орловафильм