Елена Подкаминская – о съемках «ИП Пирогова»: «На этом проекте у меня было все: и беременность, и токсикоз, и грудное вскармливание

С 7 июня на видеосервисе Start выходит четвертый сезон сериала «ИП Пирогова». Планируется, что он поставит точку в истории о смелой женщине-кондитере, сделавшей свою мечту явью. В новом сезоне героям предстоит съесть 300 эклеров, взобраться на крышу 20-этажного дома и принять участие в знаменитом кулинарном поединке. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках сериала.

Для тех, кто никогда не смотрел сериал, рассказываем. Многосерийный фильм «ИП Пирогова» повествует о домохозяйке Вере Пироговой (Елена Подкаминская), которая на протяжении многих лет жила спокойной размеренной семейной жизнью до тех пор, пока однажды от нее не ушел муж. И чтобы остаться на плаву, женщина решает открыть собственную кондитерскую.

Постепенно налаживается и личная жизнь. На сердце Веры претендуют сразу два ярких мужчины – бизнесмены Андрей и Денис Алексеевич.

Предыдущий сезон заканчивается тем, что главная героиня теряет свою кондитерскую и теперь вынуждена спасти бизнес во что бы то ни стало. А для этого нужны деньги. Один из способов заработать их – это принять участие в телевизионном конкурсе «Лучший кондитер России», где на кону – денежный приз в размере трех миллионов рублей. Поэтому Вера Пирогова смело рвется в кулинарный бой.

Для самого зрелищного эпизода было приготовлено 450 эклеров

Сериал с первого сезона славится своими десертами, которые появляются в кадре в огромных количествах. Новый сезон не станет исключением: уже в первой серии появится более 300 эклеров, которые, разумеется, будут съедены. По словам креативного редактора сериала Василия Смолина, сцену с поеданием сладостей снимали в морозную погоду на Фрунзенской набережной.

«Была сильная влажность. Так что «сладкоежство» получилось мучительным. Однако благодаря работе нашего кондитерского цеха эклеры успевали оперативно менять, чтобы они окончательно не замерзли», — говорит Василий.

А руководит этим цехом кондитер сериала Евгения Терентьева – кстати, одна из дублеров Елены Подкаминской, благодаря которой процесс приготовления сладостей на экране выглядит таким достоверным.

Именно она корректирует все движения героини Подкаминской, когда Вера замешивает тесто, взбивает его, проводит консистенцию и придает будущему кулинарному произведению форму. И конечно, все десерты, которые появляются на экране, в том числе и эклеры для конкурса, — это ловкость рук Евгении Терентьевой.

Как шутит Василий, в первом сезоне Евгении пришлось нелегко. Ведь нужно было готовить огромное количество кондитерских шедевров, притом что Терентьева одновременно делала ставку как на форму, так и на содержание.

По словам креативного редактора, например, еще в первом сезоне Евгения сделала торт, который в итоге не попал в кадр, поэтому его пришлось выбросить. Над лакомством Евгения Терентьева работала целую ночь. Но со временем кондитер стала больше ценить свое время и научилась делать реквизит, который не всегда получается вкусным, но при этом выглядит эффектно.

На эти же хитрости пришлось пойти в вышеупомянутой сцене с конкурсом. По словам Евгении Терентьевой, одновременно в кадре должно было находиться около 300 «игровых эклеров». Но чтобы подстраховать себя от форс-мажоров, Евгения и ее ассистентка дополнительно приготовили еще 150.

«Это была продолжительная подготовка. Мы распределили все таким образом, чтобы у нас оставались заготовки, и в нужный момент мы оставили себе три дня, чтобы красиво заглазировать наши эклеры, — поясняет Евгения Терентьева. — Наши сладости имеют космический дизайн. То есть, это не просто эклеры, которые выглядят, будто из соседнего супермаркета, у них свое дизайнерское решение – глазурь с элементами видов космоса и звездного неба.

— Говорят, что первое время вы не просто готовили красивый реквизит, но и старались сделать так, чтобы он был и вкусным, на что уходило большое количество времени…

— Когда я только погружалась в процесс, на старте проекта, я старалась, чтобы и форма, и содержание оставались на высоте. Но объем работы был настолько большой, что возникала необходимость пойти на хитрость. Поэтому, упрощая рецептуру, я добивалась внешнего результата, который является первоочередным. Я использую опыт и знания, чтобы оптимизировать процесс подготовки, потому что для меня важно все успевать.

Сын киношного полка

Немало интересных эпизодов нового сериала связано и с ребенком Саши и Валентина, чьи роли исполнили актриса Ксения Теплова и актер Дмитрий Лысенков. Роль младенца сыграл годовалый мальчик Гордей, который был выбран на эту роль в ходе масштабного кастинга.

«Говорят, что в Советское время на детей давали больше пленки. Но у Гордея получилось сыграть лучше, чем у некоторых наших артистов, — говорит креативный редактор Василий Смолин. — Ребенок оказался очень податливый. Он словно понимал, что от него требуется и реагировал на каждую реплику. Это такой сын полка».

Интересно, что сначала роль младенца сыграла кукла. А уже под образ этой куклы искали реального ребенка.

Однако вернемся к персонажу Елены Подкаминской. В новом сезоне Вера Пирогова отметит свое 40-летие. И ей приснится, как она в образе Ирины Аллегровой исполняет знаменитую песню «С днем рождения!» Как говорит креативный продюсер и сценарист сериала Нжде Айрапетян, это пародия на клип и выступление 90-х годов.

По словам Нжде, четвертый сезон можно назвать сезоном возвращения. Так, в сериал вернутся персонажи первых серий: Елена Валюшкина, Александр Обласов, Виктория Заболотная, Наиль Абдрахманов, Алексей Маклаков. Что же касается новых героев, то к съемкам присоединились Ян Цапник, Кристина Кучеренко. Кроме того, в сериале сыграли Глюкоза и Денис Клявер.

В новом сезоне Вера снова окажется участницей любовного треугольника, но на этот раз в другой ипостаси – именно она будет бороться за любимого мужчину. А ее соперницей как раз станет героиня Кристины Кучеренко.

Кстати, одна из сцен с участием Елены Подкаминской и Кристины Кучеренко снималась на крыше двадцатиэтажного дома.

«Съемки проходили на натуре зимой, на крыше, с ветром. Все должно получиться очень захватывающе», — говорит Нжде Айрапетян.

Елена Подкаминская: «Риск — дело благородное, но не для многодетной мамы»

Подробностями экстремальных съемок журналисты поинтересовались у самой Елены Подкаминской.

— Елена, какие у вас ощущения от съемки на 20-м этаже?

-Мне нравится работать без дублера. В «Жене Олигарха», например, из люльки автовышки перебиралась на балкон третьего этажа. Но в этот раз экспериментировать на самом краю крыши двадцатого этажа, где было достаточно снега и льда, я отказалась. Такой высоты я боюсь. Риск, конечно, дело благородное, но не для многодетной мамы.

— Елена, сериал заканчивается. Что вы сейчас чувствуете?

— Чувства смешанные. С одной стороны, всегда важно историю завершить вовремя, а не искусственно длить, накручивая от серии к серии, бесконечные обороты сюжета, в каких бы целях это не делалось. Думаю, что создатели проекта правильно почувствовали момент, когда телесериал надо завершить. С другой стороны, Веру свою я люблю и расставаться с ней немного грустно.

Не буду скрывать, что я несколько устала от ее мягкости и лиричности. Весь проект я искала возможности ее «обострить», сделать большей хулиганкой, добавить авантюризма и рискованности, нивелировать излишнюю правильность. Правда, зритель как раз и полюбил ее за неизменную честность, искренность, женственность, устремленность к следованию ценностям семьи и верности любимому мужчине.

Да, расставаться грустно, но, знаете, больше даже не с ролью, а с тем потрясающим ансамблем, который сложился на площадке. Мы с Ксюшей Тепловой в финальный съемочный день поплакали навзрыд на площадке, прощаясь. И в самом деле, сколько произошло событий за это время. На восьмом месяце я попробовалась в сериал. И съемочная группа ждала, пока я рожу.

Когда мы снимали первый сезон, я приехала на площадку уже с маленькой Евой. Потом родился Александр. Поэтому у меня здесь было все: и беременность, и токсикоз, и грудное вскармливание, и отлучение. Такие большие проекты всегда долгосрочны, и их воспринимаешь как огромную часть своей жизни. И это очень трогает тебя как человека, конечно.

— Какие качества вы переняли у своей Веры?

— Было бы здорово, конечно, в духе Веры Викторовны стать уютной для своей семьи, балующей домочадцев десертиками и прочими кулинарными изысками. Увы. Со сладкой и уютной в этом смысле жизнью в нашей семье совсем несладко. (Смеется.)

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