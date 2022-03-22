Новый «Секс в большом городе» продлили на второй сезон

Сериал «И просто так…» продлили на второй сезон. А это значит, что уже скоро три боевые подруги снова вернутся на экраны.

Хотя поклонники холодно приняли продолжение легендарного «Секса в большом городе». Кроме того, сериал сопровождался многочисленными скандалами.

Во-первых, в продолжении отказалась сниматься актриса Ким Кэтролл, играющая любвеобильную Саманту. Затем фанаты сериала были «убиты» новостью о том, что в первой серии погибает главный персонаж — тот самый Мистер Биг (Крис Нот), который был любовью всей жизни Керри Брэдшоу.

Ну, а потом у актера Криса Нота начались проблемы с законом. Его обвинили в домогательствах. Оказалось, что еще в августе 2021 года в редакцию известного издания обратилась девушка, обвинившая артиста в сексуальном насилии. И похоже, карьере Криса пришел конец.

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