Как сложилась судьба актеров из сериала «Бригада»

За историей четырех друзей, прошедших в 90-е долгий путь от школьной дружбы до совместной «работы» в кровавой ОПГ, следила вся страна.

Многим зрителям герои, люди в общем-то не самые хорошие, показались чертовски обаятельными — россияне начали подражать Саше Белому, Космосу, Филу и Пчёле, играя в бандитов в жизни, за что потом снимавшиеся в сериале артисты «Бригаду» возненавидели. И все же этот фильм, как к нему ни относись, сыграл в судьбах его главных звезд важнейшую роль.

Сергей Безруков (Саша Белый)

Талантливый театральный актер, ученик Олега Табакова, игравший Моцарта и озвучивавший персонажей шоу «Куклы», вдруг выступил в роли главаря банды Александра Белова по прозвищу Белый.

Харизматичный, агрессивный «бригадир» в кожаном плаще наводил ужас на конкурентов. По сюжету он — единственный, кто остается в живых, после того как квартет друзей предает «засланный казачок», телохранитель Макс.

Безруков играл Есенина, Высоцкого, Пушкина, Годунова, и все равно тень Саши Белого тянется за народным артистом России до сих пор. Даже теперь, когда Сергей Витальевич руководит Московским губернским театром, его продолжают спрашивать про ту самую роль. «Это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? — возмущался актер год назад. — Я сыграл «крестного отца» Сашу Белого в 27. Был моложе всех исполнителей всех «крестных отцов» в мире — тогда это тешило мое честолюбие».

Во время съемок в «Бригаде» актер расписался с коллегой Ириной Бахтура, которая ушла к нему от другого известного артиста, Игоря Ливанова. В 2015 году Безруков с ней развелся. По слухам, потому что уже жил с режиссером Анной Матисон. В итоге Анна, ставшая женой Сергея в 2016-м, родила ему троих детей: Марию (5 лет), Степана (3 года) и Василия (8 месяцев).

Владимир Вдовиченков (Фил)

Боксер Валера Филатов, отвечавший в бригаде за силовой блок, был чем-то похож на самого Вдовиченкова: хмурый, брутальный, спортивный. Буквально на следующий год после выхода «Бригады» артист сыграл очень похожую роль в другом популярном боевике про бандитов — «Бумере».

После чего не испытывал проблем с востребованностью. Правда, к выбору проектов относился внимательно и с 2008 по 2012 год вообще не снимался в сериалах. В 2014 году случился серьезный прорыв — фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» с Вдовиченковым в одной из главных ролей получил «Золотой глобус» и был выдвинут на «Оскар».

Вдовиченков был женат четырежды — с последней супругой Еленой Лядовой сблизился на съемках «Левиафана». Несмотря на солидный возраст (50 лет) и статус, артист по-прежнему напоминает Фила: он суров, нелюдим, закрыт. В 2010 году в прессу просочились подробности конфликта на Арбате, где некий водитель не захотел пропускать машину Вдовиченкова. Началась драка, закончившаяся выстрелом из травматического пистолета, — к счастью, ранение, полученное актером, оказалось не слишком серьезным.

Павел Майков (Пчела)

Для брата певицы Анастасии Стоцкой роль разбитного блондина Виктора Пчелкина стала самой известной в карьере. До сериала он пел в мюзиклах и не знал, что такое всероссийская слава. А после выхода «Бригады», по собственным воспоминаниям, буквально сошел с ума от свалившейся на него популярности.

Но вскоре Майкова практически перестали приглашать на пробы. Наступило отрезвление, Майков даже покаялся перед зрителями: «Для меня как актера этот сериал принес пользу, а для общества — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. Многие захотели стать бандитами…»

Сейчас Павел играет в собственной рок-группе «Магрит», воспитывает сына от первого брака Даниила (18 лет), пытается перезагрузить карьеру и берется за все, что предлагают (сериалы «Отпуск», «Ольга», «Девушки с Макаровым», «Контакт», «Дылды» и пр.).

Дмитрий Дюжев (Космос)

Профессорского сына Космоса Юрьевича Холмогорова сыграл Дмитрий Дюжев, до «Бригады» никому не известный. После сериала Дмитрий стал суперзвездой. Его начали снимать лучшие режиссеры страны: Карен Шахназаров («Всадник по имени Смерть»), Павел Лунгин («Остров»), Алексей Балабанов («Жмурки»), Никита Михалков («Утомленные солнцем-2») и так далее. Глубокая религиозность помогла Дюжеву сохранить рассудок и не «поплыть» от звездной болезни.

После сериала он женился на Татьяне Зайцевой, работавшей на тот момент в нефтяной компании. Свидетелями на свадьбе были Вдовиченков и Майков. Жена родила Дмитрию двоих сыновей — Ивана (13 лет) и Диму (7 лет).

Несмотря на старания Дюжева откреститься от «Бригады», многие до сих пор видят в нем Космоса. Из МХТ им. Чехова являвшийся на тот момент худруком театра Евгений Женовач в прошлом году уволил его с формулировкой «пара приличных работ, остальное вы сами видели».

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