Лиза Кудроу призналась, что не прочь посмотреть на перезагрузку «Друзей» с новыми актерами

Звезда «Друзей» Лиза Кудроу поддержала идею перезапуска культового ситкома.

На днях журналисты подошли к 58-летней актрисе и спросили о том, как бы она отнеслась к воскрешению сериала.

«Я не думаю, что будет перезапуск «Друзей», — цитирует звезду портал Where is the Buzz. — Я имею в виду, что никто из нас в этом не участвовал бы. Но перезагрузка… Если они наймут других актеров? Я хотела бы это увидеть. Вот бы посмотреть, какой будет нынешняя версия».

Добавим, что во время мероприятия «Друзья: Воссоединение», которое показал потоковый сервис HBO Max в мае 2021 года, Лиза говорила, что сценаристы сериала очень хорошо завершили все сюжетные линии, и ворошить эти хэппи-энды ради продолжения никто не захочет.

Напомним, популярный ситком выходил десять лет – с 1994 по 2004 годы. За десять сезонов все главные актеры «Друзей» стали звездами, которые не нуждаются в представлении.

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