Лиза Кудроу призналась, что не прочь посмотреть на перезагрузку «Друзей» с новыми актерами

Звезда «Друзей» Лиза Кудроу поддержала идею перезапуска культового ситкома.

На днях журналисты подошли к 58-летней актрисе и спросили о том, как бы она отнеслась к воскрешению сериала.

«Я не думаю, что будет перезапуск «Друзей», — цитирует звезду портал Where is the Buzz. — Я имею в виду, что никто из нас в этом не участвовал бы. Но перезагрузка… Если они наймут других актеров? Я хотела бы это увидеть. Вот бы посмотреть, какой будет нынешняя версия».