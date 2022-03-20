Стивен Спилберг назвал большой плюс появления «Игры в кальмара»

Корейский сериал стал популярен во всем мире, не имея в составе ни одной мировой звезды.

Прославленный режиссер Стивен Спилберг похвалил корейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на Netflix осенью 2021 года.

На днях 75-летний постановщик выступил на очередной американской кинопремии в Лос-Анджелесе и заявил, что эта картина «полностью изменила» игры для всех кинодеятелей.

Как сообщает издание Deadline, Спилберг отметил, что обычно внимание к фильму или сериалу притягивается за счет участия популярных звезд – одной или нескольких. Но «Игра в кальмара» доказала, что можно снять увлекательный сериал, который завоюет огромную аудиторию, и с неизвестными актерами.

Режиссер уверен, что раскрученные звезды киноиндустрии все-таки нужны для привлечения внимания к проектам, но теперь смело можно взять знаменитость на маленькую роль, а на главную поставить никому не известного артиста.

Добавим, что уже подтверждено то, что у «Игры в кальмара» выйдет второй сезон.

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