Александра Даддарио получила главную роль в новом сериале от автора «Интервью с вампиром»

Звезда «Перси Джексона» и новых «Спасателей Малибу», 36-летняя актриса Александра Даддарио получила главную роль в сериале «Мэйфейрские ведьмы».

Это будет экранизация серии романов писательницы Энн Райс, подарившей читателям «Интервью с вампиром». Ею займется американский канал AMC. Как сказали его представители изданию Variety, картина выйдет в эфир уже к концу 2022 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Актриса сыграет блестящего врача, которая по совместительству является наследницей древнего клана ведьм и пытается жить на грани науки и магии.

Добавим, что сама Энн Райс должна была выступать в качестве продюсера нового сериала, но скончалась в декабре 2021 года. Ее работу подхватит сын Кристофер. Канал AMC, заключивший сделку с писательницей, также занимается производством сериальной версии «Интервью с вампиром». Полнометражный фильм 1994 года стал невероятно популярным и даже культовым.

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