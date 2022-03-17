Студия DreamWorks нарисовала новый сериал по «Кунг-фу Панде»

Кадры новых приключений По уже появились в Сети.

16 марта в Америке отметили Национальный день панды. К этому празднику анимационная студия DreamWorks приготовила зрителям подарок — анонс предстоящего сериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон».

Аниматоры опубликовали в Сети первые кадры нового проекта, из которых можно понять, что сериал выполнен в 3D-рисовке, как полнометражные мультфильмы. Ранее ведь историю панды По уже превращали в сериал («Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»), но он был по большей части двухмерным.

Во время своих новых приключений упитанный мастер боевых искусств По встретит западного рыцаря. Вместе они будут противостоять новой угрозе и, возможно, чему-то научатся друг у друга. Премьера сериала должна «уже скоро» состояться на Netflix.

Студия обрадовала фанатов еще одной новостью: к озвучке главного героя вернется актер Джек Блэк. Интересно, Миша Галустян тоже сможет подарить свой голос По в русском дубляже? Напомним, что Netflix временно приостановил свою деятельность в России.

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