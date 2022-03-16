Федункив о новых «Реальных пацанах»: «В 9-м сезоне Колян Наумов обнулится»

Продолжение сериала выйдет на ТНТ уже в этом году.

Актриса Марина Федункив известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». Артистку часто узнают на улице, но фамильярно говорить с собой она не позволяет.

В этом году на ТНТ выйдет девятый сезон. Актриса немного приоткрыла тайну, что нас ждет в продолжении популярного ситкома.

«В 9-м сезоне Коля Наумов обнулится и вернется в родительский дом, к моей героине. «Реальные пацаны» — моя творческая alma mater. Помню, как отстояла свою героиню, ее же не должно было быть в сериале. А теперь зрители не представляют «Реальных пацанов» без Марины, она душа этого проекта. Я счастлива, что буду вновь работать с ребятами, я очень по всем соскучилась, — заявила Федункив Teleprogramma.pro.

Напомним, в 9-м сезоне ожидается, что Вован начнет страдать депрессией. У Коляна появится кризис среднего возраста. Эдик, проиграв все деньги, ссорится с Машкой. А она в свою очередь уйдет от него, не простив такого предательства.

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